Bloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqda

·70·Jamiyat
Bloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqda
Qisqacha

Instagram'da Kokosh nomi bilan tanilgan bloger Komila Abduqodirova Jinoyat kodeksining 140-moddasi 3-qismi “a” bandi bo'yicha 1 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilinganini aytdi. Unga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmaslik va yashash joyini o'zgartirmaslik kabi cheklovlar ham belgilangan. Bloger sud qaroridan norozi ekanini bildirib, advokat yollaganini va O'zbekistonda adolat qaror topishiga ishonishini ma'lum qildi.

Instagram'da Kokosh nomi bilan tanilgan bloger Komila Abduqodirova jarrohlik amaliyotidan keyingi voqealar sabab sud qaroriga duch keldi. Bu ish avval ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilingan edi.

Bloger nima deydi?

Abduqodirovaning aytishicha, operatsiyadan so‘ng uning holati va shifokorlar faoliyati haqida ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab videolar tarqalgan. Biroq keyinchalik o‘zi aybdor sifatida javobgarlikka tortilganini ta’kidlamoqda.

Unga ko‘ra, Jinoyat kodeksining 140-moddasi 3-qismi “a” bandi bo‘yicha 1 yil muddatga ozodlikni cheklash, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmaslik va yashash joyini o‘zgartirmaslik kabi cheklovlar belgilangan.

O‘zbekistonda adolat qaror topishiga ich-ichimdan ishonaman”, — deya bloger advokat yollaganini ma’lum qilgan.

Advokat ekspertiza haqida gapirdi

Blogerning advokati esa jarrohlik amaliyotidan so‘ng Abduqodirovaga nisbatan ekspertiza tayinlanganini aytgan. Ekspertiza xulosasi ish bo‘yicha muhim dalillardan biri sifatida ko‘rilmoqda.

Shu sababli “shantaj” ayblovi qanchalik asosli ekaniga yakuniy bahoni sud hujjatlari va ekspertiza xulosalarini to‘liq o‘rganmasdan berish qiyin.

Sizningcha, bu ishda blogerning aybi bormi yoki u o‘z huquqlarini himoya qilganmi?

Komila AbduqodirovaKokoshO'zbekistonInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiQarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiBugun, 18:15Qarzdorlik evaziga korxonaning noturar joyi xatlandiQarzdorlik evaziga korxonaning noturar joyi xatlandiBugun, 18:12“Uy boshqaruvi rahbarlari” fuqarolardan 574,6 mln so‘m undirgan“Uy boshqaruvi rahbarlari” fuqarolardan 574,6 mln so‘m undirganBugun, 15:56“Kulib” rasmga tushgan quyon internetni hayratda qoldirdi (video)“Kulib” rasmga tushgan quyon internetni hayratda qoldirdi (video)Bugun, 13:28Qamoqxonaga otasining duosini olish uchun kelgan qizQamoqxonaga otasining duosini olish uchun kelgan qizBugun, 12:25Toshkentdagi 350 yoshli noyob tut daraxti endi rasman tabiiy yodgorlik deb e’tirof etildiToshkentdagi 350 yoshli noyob tut daraxti endi rasman tabiiy yodgorlik deb e’tirof etildiBugun, 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi