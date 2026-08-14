Bloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqda
Instagram'da Kokosh nomi bilan tanilgan bloger Komila Abduqodirova Jinoyat kodeksining 140-moddasi 3-qismi “a” bandi bo'yicha 1 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilinganini aytdi. Unga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmaslik va yashash joyini o'zgartirmaslik kabi cheklovlar ham belgilangan. Bloger sud qaroridan norozi ekanini bildirib, advokat yollaganini va O'zbekistonda adolat qaror topishiga ishonishini ma'lum qildi.
Instagram'da Kokosh nomi bilan tanilgan bloger Komila Abduqodirova jarrohlik amaliyotidan keyingi voqealar sabab sud qaroriga duch keldi. Bu ish avval ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilingan edi.
Bloger nima deydi?
Abduqodirovaning aytishicha, operatsiyadan so‘ng uning holati va shifokorlar faoliyati haqida ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab videolar tarqalgan. Biroq keyinchalik o‘zi aybdor sifatida javobgarlikka tortilganini ta’kidlamoqda.
Unga ko‘ra, Jinoyat kodeksining 140-moddasi 3-qismi “a” bandi bo‘yicha 1 yil muddatga ozodlikni cheklash, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmaslik va yashash joyini o‘zgartirmaslik kabi cheklovlar belgilangan.
“O‘zbekistonda adolat qaror topishiga ich-ichimdan ishonaman”, — deya bloger advokat yollaganini ma’lum qilgan.
Advokat ekspertiza haqida gapirdi
Blogerning advokati esa jarrohlik amaliyotidan so‘ng Abduqodirovaga nisbatan ekspertiza tayinlanganini aytgan. Ekspertiza xulosasi ish bo‘yicha muhim dalillardan biri sifatida ko‘rilmoqda.
Shu sababli “shantaj” ayblovi qanchalik asosli ekaniga yakuniy bahoni sud hujjatlari va ekspertiza xulosalarini to‘liq o‘rganmasdan berish qiyin.
Sizningcha, bu ishda blogerning aybi bormi yoki u o‘z huquqlarini himoya qilganmi?
…