Komo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqda

·22·Sport
Komo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqda
Qisqacha

Komo klubi Moise Kean transferi bo'yicha muzokaralar to'xtagach, Chelsi hujumchisi Liam Delapga e'tibor qaratdi. Tomonlar o'rtasidagi muzokaralar dastlabki bosqichda bo'lib, klub rasmiy taklif berish imkoniyatini baholamoqda. Komo Delapning jismoniy ko'rsatkichlari va yuqori saviyadagi o'yin tajribasi hujum chizig'ini kuchaytirish hamda tarkib chuqurligini oshirishga yordam beradi, deb hisoblamoqda.

Italiyaning Komo klubi navbatdagi mavsum oldidan oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol ish olib bormoqda. Goal.com xabar berishicha, jamoa Moise Kean transferi boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgach, asosiy eʼtiborni Chelsi hujumchisi Liam Delapga qaratishga majbur boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ambitsiyalarga boy boʻlgan Italiya jamoasi rahbariyati oldinda turgan qiyin mavsum oldidan tarkibga tajribali toʻpurar qoʻshib olishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Transfer bozorida yuzaga kelgan kutilmagan qiyinchiliklar sababli klub sport direktori muqobil variantlarni izlashga kirishgan.

Hujum chizigʻini kuchaytirish rejalari

Maydonning soʻnggi uchdan bir qismida raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun jamoaga munosib hujumchi kerak. Chelsi vakili Liam Delap oʻzining jismoniy koʻrsatkichlari hamda yuqori saviyadagi oʻyin tajribasi tufayli Komo eʼtiborini tortgan yosh forvardlardan biridir.

Hozirgi vaqtda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar dastlabki bosqichda bormoqda. Klub rasmiylari rasmiy taklif bilan chiqish imkoniyatlari va transferning qanchalik real ekanini diqqat bilan baholamoqdalar.

Taktik imkoniyatlar va tarkib chuqurligi

Taktik nuqtai nazardan, tarkibga harakatchan va jismonan baquvvat markaziy hujumchini qoʻshib olish murabbiylar shtabiga qoʻshimcha imkoniyatlar taqdim etadi. Hujumdan boshlab pressing uyushtira oladigan futbolchi zamonaviy futbol talablariga toʻla mos keladi.

Mavsum davomida ichki musobaqalar va boshqa qiyin vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun tarkib chuqurligi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Oʻyin sifatini bir xilda ushlab turish hamda asosiy tarkib uchun sogʻlom raqobat muhitini yaratish klubning asosiy maqsadlaridan biri boʻlib qolmoqda.

KomoChelsiLiam DelapTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Bugun, 18:39PSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiPSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiBugun, 18:00Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Bugun, 17:55O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!Bugun, 17:54Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!Bugun, 17:47Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Bugun, 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi