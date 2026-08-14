Komo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqda
Komo klubi Moise Kean transferi bo'yicha muzokaralar to'xtagach, Chelsi hujumchisi Liam Delapga e'tibor qaratdi. Tomonlar o'rtasidagi muzokaralar dastlabki bosqichda bo'lib, klub rasmiy taklif berish imkoniyatini baholamoqda. Komo Delapning jismoniy ko'rsatkichlari va yuqori saviyadagi o'yin tajribasi hujum chizig'ini kuchaytirish hamda tarkib chuqurligini oshirishga yordam beradi, deb hisoblamoqda.
Italiyaning Komo klubi navbatdagi mavsum oldidan oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol ish olib bormoqda. Goal.com xabar berishicha, jamoa Moise Kean transferi boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgach, asosiy eʼtiborni Chelsi hujumchisi Liam Delapga qaratishga majbur boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ambitsiyalarga boy boʻlgan Italiya jamoasi rahbariyati oldinda turgan qiyin mavsum oldidan tarkibga tajribali toʻpurar qoʻshib olishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Transfer bozorida yuzaga kelgan kutilmagan qiyinchiliklar sababli klub sport direktori muqobil variantlarni izlashga kirishgan.
Hujum chizigʻini kuchaytirish rejalariMaydonning soʻnggi uchdan bir qismida raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun jamoaga munosib hujumchi kerak. Chelsi vakili Liam Delap oʻzining jismoniy koʻrsatkichlari hamda yuqori saviyadagi oʻyin tajribasi tufayli Komo eʼtiborini tortgan yosh forvardlardan biridir.
Hozirgi vaqtda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar dastlabki bosqichda bormoqda. Klub rasmiylari rasmiy taklif bilan chiqish imkoniyatlari va transferning qanchalik real ekanini diqqat bilan baholamoqdalar.
Taktik imkoniyatlar va tarkib chuqurligiTaktik nuqtai nazardan, tarkibga harakatchan va jismonan baquvvat markaziy hujumchini qoʻshib olish murabbiylar shtabiga qoʻshimcha imkoniyatlar taqdim etadi. Hujumdan boshlab pressing uyushtira oladigan futbolchi zamonaviy futbol talablariga toʻla mos keladi.
Mavsum davomida ichki musobaqalar va boshqa qiyin vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun tarkib chuqurligi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Oʻyin sifatini bir xilda ushlab turish hamda asosiy tarkib uchun sogʻlom raqobat muhitini yaratish klubning asosiy maqsadlaridan biri boʻlib qolmoqda.
…