Qarzdorlik evaziga korxonaning noturar joyi xatlandi

·32·Jamiyat
Qarzdorlik evaziga korxonaning noturar joyi xatlandi
Qisqacha

Majburiy ijro byurosining Jizzax shahar bo'limi qarzdor MCHJga tegishli noturar mulkni aniqlab, belgilangan tartibda xatlovga oldi. Mazkur chora qarzdorlikni qoplash, undiruvchining qonuniy talablarini ta'minlash va ijro hujjati talablarini to'liq bajarish maqsadida amalga oshirildi. Qarzdor majburiyatlarini ixtiyoriy ravishda bajarmasa, xatlangan mol-mulk bo'yicha qonunchilikda belgilangan keyingi majburiy ijro choralari qo'llanilishi mumkin.

Majburiy ijro byurosining Jizzax shahar bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan ijro ishi doirasida qarzdorlikni undirishga qaratilgan navbatdagi ijro harakatlari amalga oshirildi.

Jumladan, ijro hujjatida belgilangan majburiyatlarning bajarilishini ta’minlash maqsadida qarzdor MCHJga tegishli bo‘lgan noturar mulk aniqlanib, belgilangan tartibda xatlovga olindi.

Mazkur chora qarzdorlikni qoplash, undiruvchining qonuniy talablarini ta’minlash hamda ijro hujjati talablarining to‘liq bajarilishiga erishish maqsadida amalga oshirildi.

Qarzdor tomonidan majburiyatlar ixtiyoriy ravishda bajarilmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda xatlangan mol-mulk bo‘yicha keyingi majburiy ijro choralari qo‘llanilishi mumkin.

Byuroning Jizzax shahar bo‘limi tomonidan qarzdorliklarni undirish, ijro hujjatlarining ijrosini ta’minlash hamda undiruvchilarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida amaliy ishlar davom ettirilmoqda.

Jizzakh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiQarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiBugun, 18:15Bloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqdaBloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqdaBugun, 17:46“Uy boshqaruvi rahbarlari” fuqarolardan 574,6 mln so‘m undirgan“Uy boshqaruvi rahbarlari” fuqarolardan 574,6 mln so‘m undirganBugun, 15:56“Kulib” rasmga tushgan quyon internetni hayratda qoldirdi (video)“Kulib” rasmga tushgan quyon internetni hayratda qoldirdi (video)Bugun, 13:28Qamoqxonaga otasining duosini olish uchun kelgan qizQamoqxonaga otasining duosini olish uchun kelgan qizBugun, 12:25Toshkentdagi 350 yoshli noyob tut daraxti endi rasman tabiiy yodgorlik deb e’tirof etildiToshkentdagi 350 yoshli noyob tut daraxti endi rasman tabiiy yodgorlik deb e’tirof etildiBugun, 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi