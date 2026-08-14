Italyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladi

·45·Dunyo
Italyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladi
Qisqacha

Italiyaning Bitonto shahrida bir ayol 1 million yevrolik lotereya chiptasini yutuqsiz deb o'ylab, adashib axlatga tashladi. Sanitariya xodimlari chiqindilar orasidan chiptani bir sutkadan ortiq qidirib, uni shikastlanmagan holda topib, ayolga qaytarishdi. Ayol doim tanlaydigan 2, 4, 8, 10 va 51 raqamlari unga million yevrolik yutuq keltirgan.

Italiyada bir ayol qimor chiptasiga tushgan 1 million yevrolik yutuqdan deyarli mahrum bo‘lib qoldi. U chipta yutuqsiz deb o‘ylab, uni adashib axlatga tashlab yuborgan. Biroq sanitariya xodimlarining bir necha soatlik qidiruvi natijasida qimmatli chipta topilib, ayolga qaytarildi.

Voqea Bitonto shahrida sodir bo‘lgan. Ayol lotereya chiptasini do‘konda tekshirtirganida, unga chipta «to‘lovga yaroqsiz» ekani aytilgan. U bu xabarni chiptaga hech qanday yutuq chiqmagan, deb noto‘g‘ri tushungan.

Aslida esa mazkur xabar katta miqdordagi yutuqlarni oddiy do‘konning o‘zida to‘lab berish imkoni bo‘lmagan holatlarda chiqar ekan.

Uyiga qaytgach, ayol muntazam ravishda tanlaydigan 2, 4, 8, 10 va 51 raqamlari million yevrolik yutuqni keltirganini oilasiga aytgan. Lotereyadagi to‘lov tartibini aniqlab olgach, u zudlik bilan yana do‘konga qaytgan.

Biroq o‘sha paytga kelib chipta allaqachon axlatga tashlangan va sanitariya mashinasi tomonidan olib ketilgan edi.

Million yevrolik chipta axlat orasidan qidirildi

Ayol sanitariya xizmatiga murojaat qilib, yordam so‘ragan. Xodimlar axlatni olib ketgan transport vositasini aniqlab, uni to‘xtatishgan. Shundan keyin chiqindilar maxsus belgilangan hududga olib borilib, chiptani qidirish ishlari boshlangan.

Ma’lum qilinishicha, ayol qidiruv jarayonida paydo bo‘ladigan qo‘shimcha xarajatlarni qoplash bo‘yicha yozma kelishuvga imzo qo‘yishiga to‘g‘ri kelgan.

Sanitariya xodimlari bir sutkadan ortiq vaqt davomida chiqindilar orasidan chiptani izlashgan. Nihoyat, omadli lotereya chiptasi shikastlanmagan holda topilgan.

Qimmatbaho qog‘oz qo‘liga qaytarilgani haqida xabar olgan ayol quvonchdan ko‘z yoshlarini tiya olmagan. Shu tariqa, birgina tushunmovchilik sabab axlatga tashlangan chipta yana topilib, ayolning 1 million yevrolik yutug‘i saqlab qolindi.

ItaliyaBitonto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!7 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!Bugun, 18:25Xitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdiXitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdiBugun, 18:04Ona chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldiOna chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldiBugun, 17:2353 yil avval dengizga tashlangan maktub topildi53 yil avval dengizga tashlangan maktub topildiBugun, 16:53Turkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchiTurkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchiBugun, 15:48Tailandda yovvoyi fil mashinadan meva “o‘g‘irladi”Tailandda yovvoyi fil mashinadan meva “o‘g‘irladi”Bugun, 14:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi