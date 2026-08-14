Xitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdi
Xunan provinsiyasida mast holda va haydovchilik guvohnomasisiz mashina boshqargani uchun qamoqdan qo‘rqgan Si o‘z o‘limini soxtalashtirib, boshqa provinsiyaga qochib ketgan. U oila a’zolari yordamida tobut sotib olib, uy atrofiga bo‘sh dori idishlarini sochgan va yuzini mato bilan yopgan holda dafn marosimini sahnalashtirgan. Politsiya qo‘shnilar ma’lumoti va kuzatuv kameralari tasvirlari orqali uning tirikligini aniqlab, boshqa hududda qo‘lga olgan.
Xitoyning Xunan provinsiyasida bir erkak mast holda mashina boshqargani uchun javobgarlikdan qutulish maqsadida o‘z o‘limini sahnalashtirdi. Biroq murakkab reja politsiya tergovi davomida fosh qilinib, u qo‘lga olindi.
Xitoy politsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, faqat Si familiyasi bilan tanishtirilgan gumonlanuvchi yaqinda spirtli ichimlik ta’sirida avtomobil boshqargani uchun ushlangan. Tergov jarayonida uning avval ham ikki marta mast holda va haydovchilik guvohnomasisiz mashina boshqargani aniqlangan.
Uchinchi marta qo‘lga tushganidan keyin qamoq jazosidan qo‘rqqan erkak jazodan qutulish uchun o‘z o‘limini soxtalashtirishga qaror qilgan. U bu rejani amalga oshirishda oila a’zolaridan ham yordam olgan.
Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, gumonlanuvchi oldindan tobut sotib olgan, uyi atrofiga bo‘sh dori idishlarini sochib qo‘ygan va go‘yoki dori vositalarini ortiqcha qabul qilib, vafot etgani haqida tasavvur uyg‘otgan.
Dafn marosimi ham sahnalashtirilgan
Rejaga ko‘ra, erkakning onasi va buvisi dafn marosimi vaqtida uning yuzini mato bilan yopib qo‘ygan. Ular qo‘shnilarga dori ta’siri sababli yuzi qattiq shikastlanganini aytishgan.
Shu kuni shoshilinch tarzda dafn marosimi ham o‘tkazilgan. Biroq bu vaqtda erkak yashirincha boshqa provinsiyaga qochib ketgan.
Tergovchilar bir qator shubhali holatlarni aniqlagandan so‘ng, voqeaning haqiqiy tafsilotlarini tekshirishga kirishgan. Ma’lum bo‘lishicha, tobut go‘yoki o‘limdan oldin sotib olingan, tez yordam chaqirilmagan, politsiyaga xabar berilmagan va o‘lim yoki dafn haqida rasmiy qayd ham mavjud bo‘lmagan.
Qo‘shnilardan olingan ma’lumotlar hamda kuzatuv kameralari tasvirlarini o‘rganish natijasida politsiya erkakning tirik ekanini aniqlagan. Shundan so‘ng u boshqa hududda qo‘lga olingan.
Sud erkakni besh oylik qamoq jazosiga hukm qildi va unga 20 ming yuan miqdorida jarima soldi. Shuningdek, uni yashirish va huquq-tartibot idoralaridan ma’lumotni berkitishda yordam bergani gumon qilingan onasi hamda buvisiga nisbatan ham huquqiy jarayon boshlangan.
Shunday qilib, qamoqdan qutulish uchun o‘z o‘limi haqida sahna qo‘ygan erkakning rejasi qo‘shnilar ma’lumoti va kuzatuv kameralari orqali fosh etildi.
…