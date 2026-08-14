Xitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdi

·61·Dunyo
Xitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdi
Qisqacha

Xunan provinsiyasida mast holda va haydovchilik guvohnomasisiz mashina boshqargani uchun qamoqdan qo‘rqgan Si o‘z o‘limini soxtalashtirib, boshqa provinsiyaga qochib ketgan. U oila a’zolari yordamida tobut sotib olib, uy atrofiga bo‘sh dori idishlarini sochgan va yuzini mato bilan yopgan holda dafn marosimini sahnalashtirgan. Politsiya qo‘shnilar ma’lumoti va kuzatuv kameralari tasvirlari orqali uning tirikligini aniqlab, boshqa hududda qo‘lga olgan.

Xitoyning Xunan provinsiyasida bir erkak mast holda mashina boshqargani uchun javobgarlikdan qutulish maqsadida o‘z o‘limini sahnalashtirdi. Biroq murakkab reja politsiya tergovi davomida fosh qilinib, u qo‘lga olindi.

Xitoy politsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, faqat Si familiyasi bilan tanishtirilgan gumonlanuvchi yaqinda spirtli ichimlik ta’sirida avtomobil boshqargani uchun ushlangan. Tergov jarayonida uning avval ham ikki marta mast holda va haydovchilik guvohnomasisiz mashina boshqargani aniqlangan.

Uchinchi marta qo‘lga tushganidan keyin qamoq jazosidan qo‘rqqan erkak jazodan qutulish uchun o‘z o‘limini soxtalashtirishga qaror qilgan. U bu rejani amalga oshirishda oila a’zolaridan ham yordam olgan.

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, gumonlanuvchi oldindan tobut sotib olgan, uyi atrofiga bo‘sh dori idishlarini sochib qo‘ygan va go‘yoki dori vositalarini ortiqcha qabul qilib, vafot etgani haqida tasavvur uyg‘otgan.

Dafn marosimi ham sahnalashtirilgan

Rejaga ko‘ra, erkakning onasi va buvisi dafn marosimi vaqtida uning yuzini mato bilan yopib qo‘ygan. Ular qo‘shnilarga dori ta’siri sababli yuzi qattiq shikastlanganini aytishgan.

Shu kuni shoshilinch tarzda dafn marosimi ham o‘tkazilgan. Biroq bu vaqtda erkak yashirincha boshqa provinsiyaga qochib ketgan.

Tergovchilar bir qator shubhali holatlarni aniqlagandan so‘ng, voqeaning haqiqiy tafsilotlarini tekshirishga kirishgan. Ma’lum bo‘lishicha, tobut go‘yoki o‘limdan oldin sotib olingan, tez yordam chaqirilmagan, politsiyaga xabar berilmagan va o‘lim yoki dafn haqida rasmiy qayd ham mavjud bo‘lmagan.

Qo‘shnilardan olingan ma’lumotlar hamda kuzatuv kameralari tasvirlarini o‘rganish natijasida politsiya erkakning tirik ekanini aniqlagan. Shundan so‘ng u boshqa hududda qo‘lga olingan.

Sud erkakni besh oylik qamoq jazosiga hukm qildi va unga 20 ming yuan miqdorida jarima soldi. Shuningdek, uni yashirish va huquq-tartibot idoralaridan ma’lumotni berkitishda yordam bergani gumon qilingan onasi hamda buvisiga nisbatan ham huquqiy jarayon boshlangan.

Shunday qilib, qamoqdan qutulish uchun o‘z o‘limi haqida sahna qo‘ygan erkakning rejasi qo‘shnilar ma’lumoti va kuzatuv kameralari orqali fosh etildi.

XitoyHunan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?Bugun, 19:027 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!7 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!Bugun, 18:25Italyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiItalyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiBugun, 18:14Ona chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldiOna chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldiBugun, 17:2353 yil avval dengizga tashlangan maktub topildi53 yil avval dengizga tashlangan maktub topildiBugun, 16:53Turkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchiTurkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchiBugun, 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi