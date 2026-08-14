Qarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildi
G‘allaorol tumanida 18 ta ijro ishi bo‘yicha jami 150,8 million so‘m qarzdorlik to‘liq undirildi. Qarzdor noturar binoni xatlash jarayoni boshlanganida o‘z majburiyatlarini ixtiyoriy ravishda bajardi. Shu sababli mol-mulkni xatlash va boshqa majburiy ijro choralarini qo‘llashga hojat qolmadi.
Majburiy ijro byurosining G‘allaorol tuman bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan 18 ta ijro ishi bo‘yicha qarzdorliklarni undirish yuzasidan amaliy ishlar olib borildi.
Jumladan, mazkur ijro ishlari doirasida qarzdorga tegishli noturar binoni xatlash jarayoni boshlangan vaqtda, qarzdor tomonidan o‘z majburiyatlarini bartaraf etish chorasi ko‘rilib, jami 150,8 million so‘m qarzdorlik to‘liq to‘lab berildi.
Shu tariqa, mol-mulkni xatlash va boshqa majburiy ijro choralarini qo‘llashga hojat qolmasdan, 18 ta ijro ishi bo‘yicha 150,8 million so‘m mablag‘ undirilishi ta’minlandi.
Mazkur holat ijro hujjatlarida belgilangan majburiyatlarni o‘z vaqtida bajarish, qarzdorlikni ixtiyoriy ravishda bartaraf etish hamda majburiy ijro choralarining oldini olish muhimligini yana bir bor ko‘rsatmoqda.
Byuroning G‘allaorol tuman bo‘limi tomonidan ijro hujjatlarining ijrosini ta’minlash, qarzdorliklarni undirish va undiruvchilarning qonuniy huquq va manfaatlarini ta’minlash borasidagi ishlar izchil davom ettirilmoqda.
…