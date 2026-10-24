Sarukyan va Chimayev raqiblarini “yer tishlatdi”, Barrouz sensatsion tarzda mag‘lub bo‘ldi

·0·Sport
Sarukyan va Chimayev raqiblarini “yer tishlatdi”, Barrouz sensatsion tarzda mag‘lub bo‘ldi

AQSHning Nevada shtati Las-Vegas shahrida erkin kurash va greppling ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan RAF 14 turniri bo‘lib o‘tdi.

Oqshom doirasida MMA yulduzlari Arman Sarukyan va Xamzat Chimayev o‘ziga xos kurash bo‘yicha mahorat darsi o‘tib bergan bo‘lsa, tajribali faxriylar Aleksandr Shlemenko hamda afsonaviy Olimpiada chempioni Jordan Barrouz kutilmagan mag‘lubiyatlar bilan muxlislarni hayratda qoldirdi.

Sarukyan Dennisga imkon qoldirmadi: 10:0 hisobi va gilamdagi bosim

Turnirning markaziy bellashuvida UFC yulduzi Arman Sarukyan hamda janjallari bilan tanilgan amerikalik greppler Dillon Dennis gilamga chiqdi:

  • Jismoniy ustunlik yordam bermadi: Vazn va gavda jihatidan sezilarli darajada katta bo‘lishiga qaramay, Dennis Sarukyanning shiddatli hujumlari va tezligi oldida ojiz qoldi;

  • Mutlaq ustunlik: Arman raqibiga birorta ham ochko bermay, bahsni 10:0 hisobidagi yaqqol texnik g‘alaba bilan yakunladi va o‘rta vazn toifasida RAF krossoveri kamarini qo‘lga kiritdi;

  • Janjalning oldi olindi: Bellashuv tugashi bilan Arman bir kun oldin matbuot anjumanida mushtlashuv chiqargan Dennisning ustiga chiqib, namoyishkorona bosim o‘tkazdi. Xavfsizlik xizmati vaqtida aralashib, nizoni bartaraf etdi va jangchilar yakunda bir-birlarining qo‘lini siqib xayrlashdi.

Chimayevdan 11:0 va kutilmagan sensatsiyalar

Musobaqaning qolgan bahslari ham yorqin natijalarga boy bo‘ldi:

  • Xamzat Chimayev — Robbi Louler (11:0): UFC yulduzi Chimayev sobiq chempion Robbi Loulerga qarshi bahsda o‘zini xuddi mashg‘ulotdagidek erkin his qildi va 11 ochkolik farq evaziga muddatidan avval texnik g‘alabani rasmiylashtirdi;

  • Shlemenkoning mag‘lubiyati: Bellator sobiq chempioni Aleksandr Shlemenko UFC jangchisi Brendan Allenga qarshi to‘qnashuvda kutilmaganda 0:10 hisobida yutqazib qo‘ydi;

  • Barrouzning yiqilishi: Olimpiada g‘olibi va olti karra jahon chempioni bo‘lgan afsonaviy Jordan Barrouz yosh vatandoshi Maykl Kaliyendoga 5:7 hisobida imkoniyatni boy berib, oqshomning eng katta sensatsiyasiga sababchi bo‘ldi.

RAF 14 turnirining to‘liq qaydnomasi:

  • Arman Sarukyan — Dillon Denis: 10:0 (texnik ustunlik)

  • Xamzat Chimayev — Robbi Louler: 11:0 (texnik ustunlik)

  • Maykl Kaliyendo — Jordan Barrouz: 7:5

  • Brendan Allen — Aleksandr Shlemenko: 10:0 (texnik ustunlik)

  • Pet Dauni — Magomed Magomedkerimov: tushe (muddatidan avval g‘alaba)

  • Lusiya Yepes — Sara Xildebrandt: 8:7

  • Sebastyan Rivera — Vito Arudjau: 11:11 (qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha)

  • Rij Lovett — Jordan Olivera: 13:2 (texnik ustunlik)

  • Yonger Bastida — Zak Elam: 9:1

  • Axmed Gadjimagomedov — Mexi Lyuis: 5:4

  • Bella Mir — Xoup Cheyz: 10:0 (texnik ustunlik)

  • Dilan Ragusin — Xuan Archuleta: 10:0 (texnik ustunlik)

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamzat Chimayev Shon Striklendga revansh uchun 1 million dollar taklif qildiXamzat Chimayev Shon Striklendga revansh uchun 1 million dollar taklif qildi6 oktabr 22:47Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...15 sentabr 08:23«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi21 sentabr 19:20UFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldiUFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldi19 sentabr 11:53Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!26 avgust 11:46Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdi5 sentabr 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi