Sarukyan va Chimayev raqiblarini “yer tishlatdi”, Barrouz sensatsion tarzda mag‘lub bo‘ldi
AQSHning Nevada shtati Las-Vegas shahrida erkin kurash va greppling ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan RAF 14 turniri bo‘lib o‘tdi.
Oqshom doirasida MMA yulduzlari Arman Sarukyan va Xamzat Chimayev o‘ziga xos kurash bo‘yicha mahorat darsi o‘tib bergan bo‘lsa, tajribali faxriylar Aleksandr Shlemenko hamda afsonaviy Olimpiada chempioni Jordan Barrouz kutilmagan mag‘lubiyatlar bilan muxlislarni hayratda qoldirdi.
Sarukyan Dennisga imkon qoldirmadi: 10:0 hisobi va gilamdagi bosim
Turnirning markaziy bellashuvida UFC yulduzi Arman Sarukyan hamda janjallari bilan tanilgan amerikalik greppler Dillon Dennis gilamga chiqdi:
Jismoniy ustunlik yordam bermadi: Vazn va gavda jihatidan sezilarli darajada katta bo‘lishiga qaramay, Dennis Sarukyanning shiddatli hujumlari va tezligi oldida ojiz qoldi;
Mutlaq ustunlik: Arman raqibiga birorta ham ochko bermay, bahsni 10:0 hisobidagi yaqqol texnik g‘alaba bilan yakunladi va o‘rta vazn toifasida RAF krossoveri kamarini qo‘lga kiritdi;
Janjalning oldi olindi: Bellashuv tugashi bilan Arman bir kun oldin matbuot anjumanida mushtlashuv chiqargan Dennisning ustiga chiqib, namoyishkorona bosim o‘tkazdi. Xavfsizlik xizmati vaqtida aralashib, nizoni bartaraf etdi va jangchilar yakunda bir-birlarining qo‘lini siqib xayrlashdi.
Chimayevdan 11:0 va kutilmagan sensatsiyalar
Musobaqaning qolgan bahslari ham yorqin natijalarga boy bo‘ldi:
Xamzat Chimayev — Robbi Louler (11:0): UFC yulduzi Chimayev sobiq chempion Robbi Loulerga qarshi bahsda o‘zini xuddi mashg‘ulotdagidek erkin his qildi va 11 ochkolik farq evaziga muddatidan avval texnik g‘alabani rasmiylashtirdi;
Shlemenkoning mag‘lubiyati: Bellator sobiq chempioni Aleksandr Shlemenko UFC jangchisi Brendan Allenga qarshi to‘qnashuvda kutilmaganda 0:10 hisobida yutqazib qo‘ydi;
Barrouzning yiqilishi: Olimpiada g‘olibi va olti karra jahon chempioni bo‘lgan afsonaviy Jordan Barrouz yosh vatandoshi Maykl Kaliyendoga 5:7 hisobida imkoniyatni boy berib, oqshomning eng katta sensatsiyasiga sababchi bo‘ldi.
RAF 14 turnirining to‘liq qaydnomasi:
Arman Sarukyan — Dillon Denis: 10:0 (texnik ustunlik)
Xamzat Chimayev — Robbi Louler: 11:0 (texnik ustunlik)
Maykl Kaliyendo — Jordan Barrouz: 7:5
Brendan Allen — Aleksandr Shlemenko: 10:0 (texnik ustunlik)
Pet Dauni — Magomed Magomedkerimov: tushe (muddatidan avval g‘alaba)
Lusiya Yepes — Sara Xildebrandt: 8:7
Sebastyan Rivera — Vito Arudjau: 11:11 (qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha)
Rij Lovett — Jordan Olivera: 13:2 (texnik ustunlik)
Yonger Bastida — Zak Elam: 9:1
Axmed Gadjimagomedov — Mexi Lyuis: 5:4
Bella Mir — Xoup Cheyz: 10:0 (texnik ustunlik)
Dilan Ragusin — Xuan Archuleta: 10:0 (texnik ustunlik)
Izohlar 0
…