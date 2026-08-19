«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi
Xamzat Chimayev navbatdagi jangi e'lon qilinmayotganidan norozi bo'lib, UFC prezidenti Dana Uaytga «Men jang qilmoqchiman!» deya murojaat qildi. U 2026 yil may oyida Shon Striklendga hakamlarning bahsli qarori bilan yutqazgan va revansh talab qilgan. Biroq Striklend yelka jarohati sabab dekabrgacha jang qila olmaydi. Chimayev esa 5 sentyabr kuni Moskva shahrida RAF turniri doirasida Tayron Vudliga qarshi erkin kurash qoidalari bo'yicha bahs o'tkazadi.
UFC o‘rta vazn toifasining eng shov-shuvli yulduzlaridan biri bo‘lgan Xamzat Chimayev tashkilot rahbariyatiga qarshi kutilmagan norozilik bilan chiqdi. May oyida chempionlik kamaridan mahrum bo‘lgan «Borz»ning navbatdagi jangi haligacha e’lon qilinmayotgani uni g‘azabga keltirdi. Chimayevni oktagondan nima to‘sib turibdi va u nima uchun Dana Uaytga ochiqchasiga bosim o‘tkazmoqda?
Dana Uaytga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat: Chimayevning sabri tugadi
Jangsiz qolishni istamayotgan chechenistonlik jangchi o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri UFC prezidenti Dana Uaytga hayrat va talab to‘la savol bilan yuzlandi:
"Nimani kutyapmiz? Men jang qilmoqchiman, Dana Uayt!", - dedi Xamzat Chimayev.
Chimayev mag‘lubiyatdan so‘ng zudlik bilan oktagonga qaytib, o‘zining avvalgi mavqeyini tiklashga tayyor ekanini shu tariqa ko‘rsatib qo‘ydi.
Xamzat Chimayev va chempionlik kamari atrofidagi holat
Ko‘rsatkich
Holat va muhim faktlar
Sportchi
Xamzat Chimayev («Borz»)
So‘nggi jang
2026 yil may oyida Shon Striklendga qarshi (bahsli qaror bilan yutqazgan)
Chempionlik maqomi
O‘rta vaznning sobiq chempioni
Revansh to‘sig‘i
Striklend yelka jarohati sabab dekabrgacha jang qilolmaydi
Keyingi bellashuv
5 sentyabr, Moskva (RAF turniri) — erkin kurash bo‘yicha Tayron Vudliga qarshi
Striklendning jarohati va Moskvadagi kurash bahsi
Joriy yilning may oyida Xamzat faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatni qabul qilib, Shon Striklendga hakamlarning tortishuvli qarori bilan yutqazib qo‘ygan edi. Chimayev darhol revansh talab qilgan bo‘lsa-da, amaldagi chempion Striklend yelkasidagi jiddiy jarohat tufayli kamida dekabr oyigacha oktagonga chiqa olmasligini ma’lum qildi.
Biroq Xamzat sport formasini saqlab qolish uchun vaqtni bekor o‘tkazmoqchi emas: u 5 sentyabr kuni Moskva shahrida bo‘lib o‘tadigan RAF turnirining bosh jangida UFC sobiq chempioni Tayron Vudliga qarshi erkin kurash qoidalari bo‘yicha gilamga chiqadi.
Sizningcha, agar Shon Striklend bilan revansh jangi tashkil etilsa, Xamzat Chimayev chempionlik kamarini qaytarib ola biladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu qaynoq yangilikni darhol ulashing!
…