«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi

·3·Sport
«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi
Qisqacha

Xamzat Chimayev navbatdagi jangi e'lon qilinmayotganidan norozi bo'lib, UFC prezidenti Dana Uaytga «Men jang qilmoqchiman!» deya murojaat qildi. U 2026 yil may oyida Shon Striklendga hakamlarning bahsli qarori bilan yutqazgan va revansh talab qilgan. Biroq Striklend yelka jarohati sabab dekabrgacha jang qila olmaydi. Chimayev esa 5 sentyabr kuni Moskva shahrida RAF turniri doirasida Tayron Vudliga qarshi erkin kurash qoidalari bo'yicha bahs o'tkazadi.

UFC o‘rta vazn toifasining eng shov-shuvli yulduzlaridan biri bo‘lgan Xamzat Chimayev tashkilot rahbariyatiga qarshi kutilmagan norozilik bilan chiqdi. May oyida chempionlik kamaridan mahrum bo‘lgan «Borz»ning navbatdagi jangi haligacha e’lon qilinmayotgani uni g‘azabga keltirdi. Chimayevni oktagondan nima to‘sib turibdi va u nima uchun Dana Uaytga ochiqchasiga bosim o‘tkazmoqda?

Dana Uaytga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat: Chimayevning sabri tugadi

Jangsiz qolishni istamayotgan chechenistonlik jangchi o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri UFC prezidenti Dana Uaytga hayrat va talab to‘la savol bilan yuzlandi:

"Nimani kutyapmiz? Men jang qilmoqchiman, Dana Uayt!", - dedi Xamzat Chimayev.

Chimayev mag‘lubiyatdan so‘ng zudlik bilan oktagonga qaytib, o‘zining avvalgi mavqeyini tiklashga tayyor ekanini shu tariqa ko‘rsatib qo‘ydi.

Xamzat Chimayev va chempionlik kamari atrofidagi holat

Ko‘rsatkich

Holat va muhim faktlar

Sportchi

Xamzat Chimayev («Borz»)

So‘nggi jang

2026 yil may oyida Shon Striklendga qarshi (bahsli qaror bilan yutqazgan)

Chempionlik maqomi

O‘rta vaznning sobiq chempioni

Revansh to‘sig‘i

Striklend yelka jarohati sabab dekabrgacha jang qilolmaydi

Keyingi bellashuv

5 sentyabr, Moskva (RAF turniri) — erkin kurash bo‘yicha Tayron Vudliga qarshi

Striklendning jarohati va Moskvadagi kurash bahsi

Joriy yilning may oyida Xamzat faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatni qabul qilib, Shon Striklendga hakamlarning tortishuvli qarori bilan yutqazib qo‘ygan edi. Chimayev darhol revansh talab qilgan bo‘lsa-da, amaldagi chempion Striklend yelkasidagi jiddiy jarohat tufayli kamida dekabr oyigacha oktagonga chiqa olmasligini ma’lum qildi.

Biroq Xamzat sport formasini saqlab qolish uchun vaqtni bekor o‘tkazmoqchi emas: u 5 sentyabr kuni Moskva shahrida bo‘lib o‘tadigan RAF turnirining bosh jangida UFC sobiq chempioni Tayron Vudliga qarshi erkin kurash qoidalari bo‘yicha gilamga chiqadi.

Sizningcha, agar Shon Striklend bilan revansh jangi tashkil etilsa, Xamzat Chimayev chempionlik kamarini qaytarib ola biladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu qaynoq yangilikni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...Bugun, 14:50Jamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindiJamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindiBugun, 14:31Arsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiArsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiBugun, 14:18Kylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilKylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilBugun, 14:14Mikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchiMikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchiBugun, 13:50Joze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdiJoze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdiBugun, 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi