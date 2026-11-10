O‘zbekiston shaxmatida tarixiy dubl: Abdusattorov chempion, Sindarov — ikkinchi!

1 daqiqa o'qish96
O‘zbekiston shaxmatida tarixiy dubl: Abdusattorov chempion, Sindarov — ikkinchi!

O‘zbekistonlik grossmeysterlar Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov xalqaro shaxmat maydonida mamlakatimiz sharafini munosib himoya qilib, tarixiy natijaga erishdi. Niderlandiyada o‘tkazilgan nufuzli Tata Steel Chess 2026 turnirining Masters yo‘nalishida hamyurtlarimiz birinchi va ikkinchi o‘rinlarni egalladi.

Musobaqaning 13 turidan iborat bahslarida Nodirbek Abdusattorov 9 ochko jamg‘arib, turnir g‘olibiga aylandi. Shu tariqa u Tata Steel Chess tarixida chempionlikni qo‘lga kiritgan ilk o‘zbekistonlik shaxmatchi sifatida tarixga kirdi.

Yana bir iste’dodli grossmeysterimiz Javohir Sindarov esa 8,5 ochko bilan ikkinchi pog‘onadan joy oldi. U musobaqani birorta mag‘lubiyatsiz yakunlab, o‘zining yuqori saviyasini namoyish etdi.

Ikki nafar o‘zbekistonlik shaxmatchining dunyoning eng kuchli grossmeysterlari ishtirok etgan nufuzli turnirda dastlabki ikki pog‘onani egallashi mamlakatimiz shaxmat tarixidagi muhim yutuqlardan biri bo‘ldi.

Bu natija O‘zbekiston shaxmat maktabining xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamladi.

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari