O‘zbekiston shaxmatida tarixiy dubl: Abdusattorov chempion, Sindarov — ikkinchi!
O‘zbekistonlik grossmeysterlar Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov xalqaro shaxmat maydonida mamlakatimiz sharafini munosib himoya qilib, tarixiy natijaga erishdi. Niderlandiyada o‘tkazilgan nufuzli Tata Steel Chess 2026 turnirining Masters yo‘nalishida hamyurtlarimiz birinchi va ikkinchi o‘rinlarni egalladi.
Musobaqaning 13 turidan iborat bahslarida Nodirbek Abdusattorov 9 ochko jamg‘arib, turnir g‘olibiga aylandi. Shu tariqa u Tata Steel Chess tarixida chempionlikni qo‘lga kiritgan ilk o‘zbekistonlik shaxmatchi sifatida tarixga kirdi.
Yana bir iste’dodli grossmeysterimiz Javohir Sindarov esa 8,5 ochko bilan ikkinchi pog‘onadan joy oldi. U musobaqani birorta mag‘lubiyatsiz yakunlab, o‘zining yuqori saviyasini namoyish etdi.
Ikki nafar o‘zbekistonlik shaxmatchining dunyoning eng kuchli grossmeysterlari ishtirok etgan nufuzli turnirda dastlabki ikki pog‘onani egallashi mamlakatimiz shaxmat tarixidagi muhim yutuqlardan biri bo‘ldi.
Bu natija O‘zbekiston shaxmat maktabining xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…