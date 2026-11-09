“Buning uchun O‘zbekistonda bir oy qolib, har kuni osh yeyishim kerak” — Islom Maxachev

·103·Sport
“Buning uchun O‘zbekistonda bir oy qolib, har kuni osh yeyishim kerak” — Islom Maxachev
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC chempioni Islom Maxachev Toshkentda o‘tkazilgan matbuot anjumanida o‘rta vazn (84 kg) toifasiga o‘tish istiqbollari haqida fikr bildirdi.
  • Sportchi bu vaznga chiqish uchun sifatli mushak massasini oshirish zarurligini ta’kidlab, buni hazil tariqasida O‘zbekistonda bir oy davomida har kuni osh yeyish bilan bog‘ladi.

UFC tashkilotining yarim o‘rta vazn toifasidagi amaldagi chempioni, sayyoramizning eng kuchli jangchilaridan biri Islom Maxachev Toshkent shahrida bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida ishtirok etdi.

O‘zbekistonlik muxlislar va jurnalistlar bilan ochiq muloqot davomida dog‘istonlik yulduz faoliyatidagi ehtimoliy keyingi qadam — o‘rta vazn (84 kg) toifasiga ko‘tarilish masalasidagi savollarga o‘ziga xos samimiy yumor va kasbiy jiddiylik bilan javob qaytardi.

Toshkentdagi anjuman: «Har kuni osh yeyishimga to‘g‘ri keladi»

Jurnalistlarning yanada yuqoriroq divizionga o‘tish va uchinchi vaznda chempionlik uchun jang qilish imkoniyati haqidagi savoliga Maxachev quyidagicha munosabat bildirdi:

  • Milliy taom va vazn to‘plash hazili: «O‘rta vaznmi? Buning uchun O‘zbekistonda bir oy qolib, har kuni osh yeyishimga to‘g‘ri keladi», — deya kulgi aralash javob qaytardi UFC chempioni;

  • Mushak massasi muammosi: Masalaning professional tomoniga to‘xtalar ekan, Islom bu qadam jiddiy jismoniy o‘zgarishlarni talab qilishini ta’kidladi: «Bu oson bo‘lmaydi. Jamoamiz bilan bu haqda gaplashganmiz. Yaxshilab o‘ylab ko‘rishimiz kerak, chunki sifatli mushak massasini oshirish unchalik oson emasligi ma’lum bo‘ldi».

Yarim o‘rta vazndagi muvaffaqiyatli himoya

Islom Maxachev yarim o‘rta vazn divizioniga ko‘tarilganidan keyin ham o‘z ustunligini to‘liq namoyish etib kelmoqda.

Ko‘rsatkich / Omil

Tafsilotlar

Amaldagi maqomi

UFC yarim o‘rta vazn (Welterweight) chempioni

So‘nggi jangi

Irlandiyalik mag‘lubiyatsiz da’vogar Ien Gerri ustidan g‘alaba

Muvaffaqiyat

Yarim o‘rta vazn chempionlik kamarining ilk bor muvaffaqiyatli himoya qilinishi

Keyingi maqsad

O‘rta vazn (Middleweight) toifasiga chiqish istiqbollarini tahlil qilish

Uchinchi kamar sari qadam tashlanadimi?

Yengil vazn hukmdori bo‘lgan va keyinchalik yarim o‘rta vaznda ham chempionlikni qo‘lga kiritib, uni Ien Gerriga qarshi bahsda munosib himoya qilgan Maxachev uchun o‘rta vazn yangi tarixiy marra bo‘lishi mumkin.

Biroq 84 kg divizionining jismoniy qudrati va jangchilarning gabaritlari sabab, sportchi va uning murabbiylar shtabi navbatdagi qadamni shoshmasdan, organizmga ortiqcha zarar yetkazmagan holda amalga oshirishni rejalashtirmoqda.

Islom MaxachevUFCToshkentMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng kutilgan jang: UFC Shara Bullet va Israel Adesanya jangini rasman e’lon qildiEng kutilgan jang: UFC Shara Bullet va Israel Adesanya jangini rasman e’lon qildiBugun 13:21Iliya Topuriya faoliyatidagi eng og‘ir jang tafsilotlarini oshkor qildiIliya Topuriya faoliyatidagi eng og‘ir jang tafsilotlarini oshkor qildi7 noyabr 23:10Og‘riqli mag‘lubiyatdan keyin Ramazon Temirov muxlislariga murojaat yo‘lladiOg‘riqli mag‘lubiyatdan keyin Ramazon Temirov muxlislariga murojaat yo‘lladi3 noyabr 08:09“Ko‘k lentali noyob qo‘lqop”: Jon Jons muxlislarni hayratga solgan viktorina e’lon qildi“Ko‘k lentali noyob qo‘lqop”: Jon Jons muxlislarni hayratga solgan viktorina e’lon qildi30 oktabr 08:24“Men uning merosiga nuqta qo‘yaman”: Karlos Prates Islom Maxachevga ochiq tahdid qildi“Men uning merosiga nuqta qo‘yaman”: Karlos Prates Islom Maxachevga ochiq tahdid qildi28 oktabr 22:17UFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldiUFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldi5 noyabr 21:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?