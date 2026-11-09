“Buning uchun O‘zbekistonda bir oy qolib, har kuni osh yeyishim kerak” — Islom Maxachev
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC chempioni Islom Maxachev Toshkentda o‘tkazilgan matbuot anjumanida o‘rta vazn (84 kg) toifasiga o‘tish istiqbollari haqida fikr bildirdi.
- Sportchi bu vaznga chiqish uchun sifatli mushak massasini oshirish zarurligini ta’kidlab, buni hazil tariqasida O‘zbekistonda bir oy davomida har kuni osh yeyish bilan bog‘ladi.
UFC tashkilotining yarim o‘rta vazn toifasidagi amaldagi chempioni, sayyoramizning eng kuchli jangchilaridan biri Islom Maxachev Toshkent shahrida bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida ishtirok etdi.
O‘zbekistonlik muxlislar va jurnalistlar bilan ochiq muloqot davomida dog‘istonlik yulduz faoliyatidagi ehtimoliy keyingi qadam — o‘rta vazn (84 kg) toifasiga ko‘tarilish masalasidagi savollarga o‘ziga xos samimiy yumor va kasbiy jiddiylik bilan javob qaytardi.
Toshkentdagi anjuman: «Har kuni osh yeyishimga to‘g‘ri keladi»
Jurnalistlarning yanada yuqoriroq divizionga o‘tish va uchinchi vaznda chempionlik uchun jang qilish imkoniyati haqidagi savoliga Maxachev quyidagicha munosabat bildirdi:
Milliy taom va vazn to‘plash hazili: «O‘rta vaznmi? Buning uchun O‘zbekistonda bir oy qolib, har kuni osh yeyishimga to‘g‘ri keladi», — deya kulgi aralash javob qaytardi UFC chempioni;
Mushak massasi muammosi: Masalaning professional tomoniga to‘xtalar ekan, Islom bu qadam jiddiy jismoniy o‘zgarishlarni talab qilishini ta’kidladi: «Bu oson bo‘lmaydi. Jamoamiz bilan bu haqda gaplashganmiz. Yaxshilab o‘ylab ko‘rishimiz kerak, chunki sifatli mushak massasini oshirish unchalik oson emasligi ma’lum bo‘ldi».
Yarim o‘rta vazndagi muvaffaqiyatli himoya
Islom Maxachev yarim o‘rta vazn divizioniga ko‘tarilganidan keyin ham o‘z ustunligini to‘liq namoyish etib kelmoqda.
Ko‘rsatkich / Omil
Tafsilotlar
Amaldagi maqomi
UFC yarim o‘rta vazn (Welterweight) chempioni
So‘nggi jangi
Irlandiyalik mag‘lubiyatsiz da’vogar Ien Gerri ustidan g‘alaba
Muvaffaqiyat
Yarim o‘rta vazn chempionlik kamarining ilk bor muvaffaqiyatli himoya qilinishi
Keyingi maqsad
O‘rta vazn (Middleweight) toifasiga chiqish istiqbollarini tahlil qilish
Uchinchi kamar sari qadam tashlanadimi?
Yengil vazn hukmdori bo‘lgan va keyinchalik yarim o‘rta vaznda ham chempionlikni qo‘lga kiritib, uni Ien Gerriga qarshi bahsda munosib himoya qilgan Maxachev uchun o‘rta vazn yangi tarixiy marra bo‘lishi mumkin.
Biroq 84 kg divizionining jismoniy qudrati va jangchilarning gabaritlari sabab, sportchi va uning murabbiylar shtabi navbatdagi qadamni shoshmasdan, organizmga ortiqcha zarar yetkazmagan holda amalga oshirishni rejalashtirmoqda.
Izohlar 0
…