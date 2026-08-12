Dahshatli to‘qnashuv: Arman Sarukyan va Dillon Denis kamar uchun kurashadi!

·61·Sport
Dahshatli to‘qnashuv: Arman Sarukyan va Dillon Denis kamar uchun kurashadi!
Qisqacha

Arman Sarukyan va Dillon Denis o'rtasidagi titul bahsi 3 oktyabr kuni Las-Vegas (AQSH) shahrida o'tkaziladi. RAF 14 turnirining markaziy jangi bo'ladigan ushbu greppling to'qnashuvida o'rta vazn toifasidagi RAF chempioni unvoni uchun kamar o'rtaga qo'yiladi.

UFC yengil vazn toifasi reytingining 2-o‘rindagi da’vogari Arman Sarukyan hamda shou-jangchi va Misfits ligasining yarim og‘ir vazndagi chempioni Dillon Denis o‘rtasida titul bahsi rasman e’lon qilindi. Jangovar sport muxlislarini hayajonga solayotgan ushbu greppling to‘qnashuvi 3 oktyabr kuni Las-Vegas (AQSH) shahrida bo‘lib o‘tadi.

Ushbu shov-shuvli qarama-qarshilik RAF 14 turnirining markaziy bahsiga aylanadi va unda o‘rta vazn toifasidagi RAF chempioni unvoni (kamari) o‘rtaga qo‘yiladi.

Las-Vegasdagi markaziy greppling qarama-qarshiligi

Arman Sarukyan va Dillon Denis o‘rtasidagi bahs shunchaki oddiy kover to‘qnashuvi emas, balki ikki xil sport maktabi va xarakterlar to‘qnashuvidir. UFC oktagonida yengil vazn chempioni unvoniga asosiy da’vogarlardan biri bo‘lib turgan Sarukyan parterdagi mahoratini yana bir bor sinovdan o‘tkazishga qaror qildi.

Uning raqibi — skandalli bayonotlari va ijtimoiy tarmoqlardagi gilam orti o‘yinlari bilan mashhur bo‘lgan Konor Makgregorning sobiq sparring sherigi Dillon Denis hisoblanadi.

Dahshatli to‘qnashuv: Arman Sarukyan va Dillon Denis kamar uchun kurashadi!

Sarukyan va Denisning RAF ligasidagi tarixi

Har ikki jangchi ham RAF (Submission Grappling) tashkilotida maydonga tushish tajribasiga ega va ularning ikkalasi uchun ham bo‘lajak jang revansh manzarasiga ega:

  • Arman Sarukyan: Iyul oyida RAF ligasidagi debyutini o‘tkazib, keskin va murosasiz kechgan bahsda UFC sobiq vaqtinchalik chempioni Kolbi Kovingtonga ochkolar hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ygan edi. Sarukyan bu safar rebild qilib, ilk kamarini qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.

  • Dillon Denis: Dillonning RAF ligasidagi ko‘rsatkichi hozircha havas qilarli emas — 0-2. U dastlab Kolbi Kovingtonga mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa, keyinchalik UFC yulduzi Xamzat Chimayevga qarshi gilamga chiqib, yana mag‘lubiyat alamini tortgan edi.

Chimayev bilan mojaro va ommaviy janjal xotirasi

Dillon Denisning so‘nggi RAF turniridagi ishtiroki faqatgina mag‘lubiyat bilan emas, balki katta janjal bilan yodda qolgan edi. Xamzat Chimayevga qarshi kechgan shiddatli bahs yakunlangach, sahnada va undan tashqarida ikki jamoa o‘rtasida ommaviy janjal chiqib ketdi.

Vaziyat shu darajada keskinlashdiki, xavfsizlik xodimlari va politsiya aralashuvidan so‘nggina tartibni tiklashning imkoni bo‘ldi. Bu safar ham Las-Vegasda kechadigan turnirda issiq iqlim va yuqori psixologik bosim kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Arman TsarukyanDillon DanisUFCLas VegasConor McGregor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi