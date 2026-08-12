Dahshatli to‘qnashuv: Arman Sarukyan va Dillon Denis kamar uchun kurashadi!
Arman Sarukyan va Dillon Denis o'rtasidagi titul bahsi 3 oktyabr kuni Las-Vegas (AQSH) shahrida o'tkaziladi. RAF 14 turnirining markaziy jangi bo'ladigan ushbu greppling to'qnashuvida o'rta vazn toifasidagi RAF chempioni unvoni uchun kamar o'rtaga qo'yiladi.
UFC yengil vazn toifasi reytingining 2-o‘rindagi da’vogari Arman Sarukyan hamda shou-jangchi va Misfits ligasining yarim og‘ir vazndagi chempioni Dillon Denis o‘rtasida titul bahsi rasman e’lon qilindi. Jangovar sport muxlislarini hayajonga solayotgan ushbu greppling to‘qnashuvi 3 oktyabr kuni Las-Vegas (AQSH) shahrida bo‘lib o‘tadi.
Ushbu shov-shuvli qarama-qarshilik RAF 14 turnirining markaziy bahsiga aylanadi va unda o‘rta vazn toifasidagi RAF chempioni unvoni (kamari) o‘rtaga qo‘yiladi.
Las-Vegasdagi markaziy greppling qarama-qarshiligi
Arman Sarukyan va Dillon Denis o‘rtasidagi bahs shunchaki oddiy kover to‘qnashuvi emas, balki ikki xil sport maktabi va xarakterlar to‘qnashuvidir. UFC oktagonida yengil vazn chempioni unvoniga asosiy da’vogarlardan biri bo‘lib turgan Sarukyan parterdagi mahoratini yana bir bor sinovdan o‘tkazishga qaror qildi.
Uning raqibi — skandalli bayonotlari va ijtimoiy tarmoqlardagi gilam orti o‘yinlari bilan mashhur bo‘lgan Konor Makgregorning sobiq sparring sherigi Dillon Denis hisoblanadi.
Sarukyan va Denisning RAF ligasidagi tarixi
Har ikki jangchi ham RAF (Submission Grappling) tashkilotida maydonga tushish tajribasiga ega va ularning ikkalasi uchun ham bo‘lajak jang revansh manzarasiga ega:
Arman Sarukyan: Iyul oyida RAF ligasidagi debyutini o‘tkazib, keskin va murosasiz kechgan bahsda UFC sobiq vaqtinchalik chempioni Kolbi Kovingtonga ochkolar hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ygan edi. Sarukyan bu safar rebild qilib, ilk kamarini qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.
Dillon Denis: Dillonning RAF ligasidagi ko‘rsatkichi hozircha havas qilarli emas — 0-2. U dastlab Kolbi Kovingtonga mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa, keyinchalik UFC yulduzi Xamzat Chimayevga qarshi gilamga chiqib, yana mag‘lubiyat alamini tortgan edi.
Chimayev bilan mojaro va ommaviy janjal xotirasi
Dillon Denisning so‘nggi RAF turniridagi ishtiroki faqatgina mag‘lubiyat bilan emas, balki katta janjal bilan yodda qolgan edi. Xamzat Chimayevga qarshi kechgan shiddatli bahs yakunlangach, sahnada va undan tashqarida ikki jamoa o‘rtasida ommaviy janjal chiqib ketdi.
Vaziyat shu darajada keskinlashdiki, xavfsizlik xodimlari va politsiya aralashuvidan so‘nggina tartibni tiklashning imkoni bo‘ldi. Bu safar ham Las-Vegasda kechadigan turnirda issiq iqlim va yuqori psixologik bosim kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…