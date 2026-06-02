Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yengib oʻtuvchi ilk smartfon

·68·Texno
Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yengib oʻtuvchi ilk smartfon

Tarmoqda Huawei Mate 90 seriyasining chiqarilish muddatiga oid yangi maʼlumotlar paydo boʻldi. Xitoylik insayder Fix Focus Digital xabariga koʻra, kompaniya oʻzining mobil chiplari ishlab chiqarilishini barqarorlashtirgach, smartfonlarni taqdim etishning anʼanaviy grafigiga qaytmoqda. Yangi flagmanlar kutilganidan ancha avvalroq sotuvga chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sizib chiqqan maʼlumotlarga koʻra, Mate 90 seriyasi 2026-yilning sentyabr oyi oxiridayoq doʻkon peshtaxtalarida paydo boʻlishi mumkin. Bu odatdagi muddatlardan sezilarli darajada ertadir, chunki avvalgi avlod modellari asosan noyabr oyi oxiriga yaqin sotuvga chiqarilar edi. Rasmiy anons esa sotuvlar boshlanishidan ham oldinroq amalga oshirilishi ehtimoli yuqori.

Manbaning taʼkidlashicha, grafikning tezlashishi Huawei kompaniyasining shaxsiy bir kristalli tizimlari atrofidagi vaziyat yaxshilangani bilan bogʻliq. Avvalroq kompaniya rahbarlaridan biri Xe Tinbo joriy yilda Kirin 5G protsessorlari unumdorligini yangi “mantiqiy taxlash” (Logic Folding) texnologiyasi yordamida oshirish rejalari haqida soʻzlab bergan edi.

“Mantiqiy taxlash” — bu Huawei tomonidan Tau masshtablash qonuni doirasida taqdim etilgan mikrosxemalarni koʻp darajali optimallashtirish konsepsiyasidir. U Mur qonunining fizik cheklovlarini yengib oʻtish va texnologik sanksiyalarni chetlab oʻtishga qaratilgan boʻlib, darhol murakkabroq fizik texnologik jarayonlarga oʻtishni talab qilmaydi.

Bundan tashqari, Huawei boʻlajak Mate 90 seriyasi uchun zum-tasvirga olishni professional kameralar darajasiga olib chiquvchi yangi aksessuarlar tayyorlayotgani xabar qilingan. Shu fonda kompaniya smartfonlarni muntazam ravishda chiqarishga qaytdi. Mart oyida Enjoy 90 seriyasi debyut qilgan boʻlsa, yil yakuniga qadar sigʻimdor akkumulyatorli Enjoy 100 liniyasi kutilmoqda.

HuaweiMate 90KirinSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin