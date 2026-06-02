Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yengib oʻtuvchi ilk smartfon
Tarmoqda Huawei Mate 90 seriyasining chiqarilish muddatiga oid yangi maʼlumotlar paydo boʻldi. Xitoylik insayder Fix Focus Digital xabariga koʻra, kompaniya oʻzining mobil chiplari ishlab chiqarilishini barqarorlashtirgach, smartfonlarni taqdim etishning anʼanaviy grafigiga qaytmoqda. Yangi flagmanlar kutilganidan ancha avvalroq sotuvga chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sizib chiqqan maʼlumotlarga koʻra, Mate 90 seriyasi 2026-yilning sentyabr oyi oxiridayoq doʻkon peshtaxtalarida paydo boʻlishi mumkin. Bu odatdagi muddatlardan sezilarli darajada ertadir, chunki avvalgi avlod modellari asosan noyabr oyi oxiriga yaqin sotuvga chiqarilar edi. Rasmiy anons esa sotuvlar boshlanishidan ham oldinroq amalga oshirilishi ehtimoli yuqori.
Manbaning taʼkidlashicha, grafikning tezlashishi Huawei kompaniyasining shaxsiy bir kristalli tizimlari atrofidagi vaziyat yaxshilangani bilan bogʻliq. Avvalroq kompaniya rahbarlaridan biri Xe Tinbo joriy yilda Kirin 5G protsessorlari unumdorligini yangi “mantiqiy taxlash” (Logic Folding) texnologiyasi yordamida oshirish rejalari haqida soʻzlab bergan edi.
“Mantiqiy taxlash” — bu Huawei tomonidan Tau masshtablash qonuni doirasida taqdim etilgan mikrosxemalarni koʻp darajali optimallashtirish konsepsiyasidir. U Mur qonunining fizik cheklovlarini yengib oʻtish va texnologik sanksiyalarni chetlab oʻtishga qaratilgan boʻlib, darhol murakkabroq fizik texnologik jarayonlarga oʻtishni talab qilmaydi.
Bundan tashqari, Huawei boʻlajak Mate 90 seriyasi uchun zum-tasvirga olishni professional kameralar darajasiga olib chiquvchi yangi aksessuarlar tayyorlayotgani xabar qilingan. Shu fonda kompaniya smartfonlarni muntazam ravishda chiqarishga qaytdi. Mart oyida Enjoy 90 seriyasi debyut qilgan boʻlsa, yil yakuniga qadar sigʻimdor akkumulyatorli Enjoy 100 liniyasi kutilmoqda.
…