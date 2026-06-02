Yaqin 5 yil ichida harorat rekord darajaga chiqishi kutilmoqda

·126·Dunyo
Yaqin 5 yil ichida harorat rekord darajaga chiqishi kutilmoqda

Yaqin besh yil ichida global harorat rekord darajaga yetishi yoki unga juda yaqinlashishi mumkin. Bu haqda Jahon meteorologiya tashkiloti (JMT)ning yangi hisobotida ma’lum qilindi.

Hujjatda 13 ta ilmiy muassasa tomonidan tayyorlangan prognozlar umumlashtirilgan bo‘lib, unda so‘nggi yillardagi iqlim o‘zgarishlari hamda kelgusi besh yil uchun harorat va yog‘ingarchilik bo‘yicha bashoratlar keltirilgan.

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, 2026–2030 yillarda global harorat sanoatgacha bo‘lgan davr ko‘rsatkichlaridan 1,3–1,9 daraja yuqori bo‘ladi. Shuningdek, mazkur davrdagi yillardan biri 2024 yilgi rekordni yangilab, kuzatuvlar tarixidagi eng issiq yilga aylanishi ehtimoli 86 foizga teng.

Ekspertlar 2026 yil oxirida El-Nino hodisasi yuzaga kelishini kutmoqda. Bu esa 2027 yilning yanada issiq kelishi ehtimolini oshiradi.

Hisobotda Arktika hududiga alohida e’tibor qaratilgan. Prognozlarga ko‘ra, keyingi yillarda bu yerdagi harorat global o‘rtacha ko‘rsatkichlarga nisbatan ancha tez sur’atlarda o‘sadi. Shu bilan birga, Barens, Bering va Oxota dengizlarida muz qatlami yanada qisqarishi mumkin.

Yog‘ingarchilik bo‘yicha bashoratlar esa Shimoliy yarim sharda qish fasli seryog‘in kelishi mumkinligini ko‘rsatmoqda. Ayrim hududlarda, jumladan Afrikadagi Saxel mintaqasi, Shimoliy Yevropa, Alyaska va Sibirda yoz oylarida yog‘ingarchilik me’yordan yuqori bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladiBugun, 14:23AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi