Dashlane parollar menejeri kiberhujumga uchradi: Foydalanuvchilar maʻlumotlari oʻgʻirlandi

·46·Texno
Dashlane parollar menejeri kiberhujumga uchradi: Foydalanuvchilar maʻlumotlari oʻgʻirlandi

Dashlane parollar menejeri dam olish kunlari sodir etilgan kiberhujum natijasida bir necha oʻnlab mijozlarning shifrlangan maʻlumotlar ombori (vault) xakerlar qoʻliga oʻtganini maʻlum qildi. Kompaniya rasmiy saytida eʻlon qilingan xabarga koʻra, hujumchilar ikki bosqichli autentifikatsiya (2FA) tizimini chetlab oʻtib, taxminan 20 ga yaqin foydalanuvchi hisobiga kirishga muvaffaq boʻlishgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Xakerlar maxsus avtomatlashtirilgan dasturlar yordamida parollarni tanlash (brute-force) usulidan foydalanib, qisqa muddatli xavfsizlik kodlarini taxmin qilishgan. Natijada, ular tanlangan mijozlarning shifrlangan parollari va boshqa maxfiy maʻlumotlari saqlanadigan nusxalarni yuklab olishgan. Dashlane oʻz tizimlarining toʻliq buzib kirilgani haqida dalillar yoʻqligini, biroq 2FA himoyasi qanday qilib aniq yengib oʻtilganini hali ochiqlamadi.

Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, oʻgʻirlangan omborlar foydalanuvchining asosiy paroli (master password)siz oʻqib boʻlmaydigan holatda. Dashlane ushbu parollarni ochiq matn koʻrinishida saqlamaydi, biroq oddiy va oson taxmin qilinadigan asosiy parollarga ega foydalanuvchilar yuqori xavf ostida qolmoqda. Hozirda jabrlangan 20 nafar mijoz hodisa haqida ogohlantirilgan.

Ushbu voqea 2022-yilda LastPass bilan sodir boʻlgan yirik maʻlumotlar sizib chiqishini yodga solmoqda. Oʻshanda ham xakerlar shifrlangan omborlarni qoʻlga kiritgan va zaif parolli hisoblarni buzib kirib, foydalanuvchilarning kriptovalyuta mablagʻlarini oʻgʻirlashgan edi. Dashlane kelgusida bunday holatlarning oldini olish uchun xavfsizlik choralarini kuchaytirganini taʻkidlamoqda.

DashlaneKiberxavfsizlikParolXakerTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin