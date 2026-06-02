Trump sunʼiy intellekt nazorati boʻyicha yangi farmonni imzoladi

·51·Texno
Trump sunʼiy intellekt nazorati boʻyicha yangi farmonni imzoladi

AQSH Prezidenti Donald Trump seshanba kuni hukumatga kuchli AI modellarini ommaga taqdim etilishidan oldin koʻrib chiqish imkoniyatini beruvchi ijroiya farmonini imzoladi. Hujjatga koʻra, sunʼiy intellekt kompaniyalari oʻzlarining yangi modellarini sinovdan oʻtkazish yoki baholash uchun mahsulot chiqarilishidan 30 kun oldin ixtiyoriy ravishda hukumatga taqdim etishlari soʻraladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Farmonning dastlabki loyihasida 90 kunlik muddat koʻzda tutilgan edi, biroq texnologiya sohasi vakillari bu muddatni ikki haftagacha qisqartirishni talab qilishgan. Trump may oyi oxirida farmonning qatʼiyroq versiyasini imzolashi kerak edi, ammo venchur investori David Sacks kabi soha vakillarining eʼtirozlaridan soʻng jarayon kechiktirildi. Prezident oʻshanda Xitoy bilan raqobatda AI kompaniyalariga xalaqit berishni istamasligini taʼkidlagan edi.

Seshanba kuni eʼlon qilingan hujjatda yangi AI modellarini ishlab chiqish, nashr etish yoki tarqatish uchun majburiy davlat litsenziyalash yoki ruxsatnoma talablari joriy etilmasligi alohida qayd etilgan. Trump ushbu farmonni Silicon Valley kompaniyalari rahbarlari ishtirokida imzolashni rejalashtirgan boʻlsa-da, yakunda hujjat yopiq eshiklar ortida imzolandi.

Ixtiyoriy koʻrib chiqish jarayonidan tashqari, farmon Adliya vazirligiga AI yordamida amalga oshiriladigan xakerlik hujumlari va ruxsatsiz kirish kabi jinoyatlarni ustuvor yoʻnalish sifatida koʻrib chiqishni yuklaydi. Bu prezidentning sunʼiy intellekt boʻyicha birinchi farmoni emas; oʻtgan yilning dekabr oyida u shtatlarning AI qonunlarini birlashtiruvchi milliy siyosat asoslarini yaratish boʻyicha buyruq bergan edi.

TrumpSunʼiy IntellektAISilicon ValleyAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin