Mirror asoschisi Brynn Putnam yangi Board startapi uchun 20 mln dollar jalb qildi
Nyu-Yorkda joylashgan Board startapi Union Square Ventures boshchiligidagi A seriyali investitsiya raundida 20 million dollar mablagʻ toʻpladi. Loyiha asoschisi Brynn Putnam avvalroq oʻzining Mirror fitnes-startapini Lululemon kompaniyasiga 500 million dollarga sotgani bilan tanilgan edi. Yangi investitsiya raundida Biz Stone, Tim Ferriss va Scott Belsky kabi taniqli farishta-investorlar ham ishtirok etishdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Board qurilmasi — bu yogʻoch ramkaga oʻrnatilgan 24 dyuymli sensorli ekran boʻlib, u maxsus texnologiya yordamida jismoniy oʻyin figuralarini taniy oladi. Qurilma anʼanaviy stol oʻyinlarining taktil hissini videooʻyinlarning interaktivligi bilan birlashtiradi. Hozirda ushbu qurilma AQSHning barcha shtatlaridagi oʻn minglab xonadonlar, maktablar va shifoxonalarda qoʻllanilmoqda.
Kompaniya investitsiya bilan bir qatorda Board Studio platformasini ham eʼlon qildi. Bu sunʼiy intellektga asoslangan tizim boʻlib, u foydalanuvchilarga oddiy matnli buyruqlar (prompts) orqali bir soatdan kamroq vaqt ichida oʻz oʻyinlarini yaratish imkonini beradi. Mazkur platforma joriy yilning oxirida ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
Brynn Putnamning soʻzlariga koʻra, Board loyihasi odamlarni gadjetlardan uzoqlashtirib, bir joyga jamlashga xizmat qiladi. Mirror oʻz-oʻzini takomillashtirishga qaratilgan boʻlsa, Board oilaviy va doʻstona munosabatlarni mustahkamlashga yoʻnaltirilgan. Ushbu loyiha AI texnologiyalari tufayli isteʼmolchi texnologiyalariga boʻlgan qiziqish qayta uygʻonayotgan bir paytda muvaffaqiyat qozonmoqda.
…