Mirror asoschisi Brynn Putnam yangi Board startapi uchun 20 mln dollar jalb qildi

·32·Texno
Mirror asoschisi Brynn Putnam yangi Board startapi uchun 20 mln dollar jalb qildi

Nyu-Yorkda joylashgan Board startapi Union Square Ventures boshchiligidagi A seriyali investitsiya raundida 20 million dollar mablagʻ toʻpladi. Loyiha asoschisi Brynn Putnam avvalroq oʻzining Mirror fitnes-startapini Lululemon kompaniyasiga 500 million dollarga sotgani bilan tanilgan edi. Yangi investitsiya raundida Biz Stone, Tim Ferriss va Scott Belsky kabi taniqli farishta-investorlar ham ishtirok etishdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Board qurilmasi — bu yogʻoch ramkaga oʻrnatilgan 24 dyuymli sensorli ekran boʻlib, u maxsus texnologiya yordamida jismoniy oʻyin figuralarini taniy oladi. Qurilma anʼanaviy stol oʻyinlarining taktil hissini videooʻyinlarning interaktivligi bilan birlashtiradi. Hozirda ushbu qurilma AQSHning barcha shtatlaridagi oʻn minglab xonadonlar, maktablar va shifoxonalarda qoʻllanilmoqda.

Kompaniya investitsiya bilan bir qatorda Board Studio platformasini ham eʼlon qildi. Bu sunʼiy intellektga asoslangan tizim boʻlib, u foydalanuvchilarga oddiy matnli buyruqlar (prompts) orqali bir soatdan kamroq vaqt ichida oʻz oʻyinlarini yaratish imkonini beradi. Mazkur platforma joriy yilning oxirida ishga tushirilishi rejalashtirilgan.

Brynn Putnamning soʻzlariga koʻra, Board loyihasi odamlarni gadjetlardan uzoqlashtirib, bir joyga jamlashga xizmat qiladi. Mirror oʻz-oʻzini takomillashtirishga qaratilgan boʻlsa, Board oilaviy va doʻstona munosabatlarni mustahkamlashga yoʻnaltirilgan. Ushbu loyiha AI texnologiyalari tufayli isteʼmolchi texnologiyalariga boʻlgan qiziqish qayta uygʻonayotgan bir paytda muvaffaqiyat qozonmoqda.

BoardStartapInvestitsiyaSunʼiy IntellektMirror
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin