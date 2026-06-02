OpenAI ofis xodimlari uchun yangi Codex vositalarini taqdim etdi

·52·Texno
OpenAI ofis xodimlari uchun yangi Codex vositalarini taqdim etdi

OpenAI kompaniyasi korporativ foydalanuvchilarni jalb qilish maqsadida Codex platformasi uchun yangi imkoniyatlar toʻplamini eʼlon qildi. Ushbu agentik vositalar ish joyidagi samaradorlikni oshirishga qaratilgan boʻlib, kompaniya tomonidan eʼlon qilingan hisobotga koʻra, Codexʻdan foydalanish koʻlami dasturlashdan ancha uzoqqa kengaygan. Hozirda platformaning haftalik faol foydalanuvchilari soni 5 milliondan oshgan boʻlib, bu fevral oyidagi koʻrsatkichdan olti baravar koʻpdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi funksiyalar doirasida OpenAI oltita maxsus plaginni ishga tushirdi. Ular maʼlumotlar tahlili, kreativ ishlab chiqarish, savdo, mahsulot dizayni, aksiyadorlik investitsiyalari va investitsiya banki kabi sohalarga moʻljallangan. Har bir plagin muayyan kasbiy vazifalarni bajarish uchun zarur boʻlgan integratsiyalar, koʻrsatmalar va kontekstni oʻz ichiga oladi. Bu esa Codexʻga maʼlum bir mutaxassisning ish jarayonini deyarli toʻliq modellashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, OpenAI yangi Sites funksiyasini ham taqdim etdi. Bu funksiya orqali Codex oʻz ish natijasini oddiy fayl koʻrinishida emas, balki interaktiv veb-sayt sifatida taqdim eta oladi. Loyihani qoʻllab-quvvatlash uchun Wix, Base44, Replit, Lovable, Figma va Emergent kabi kompaniyalar bilan hamkorlik yoʻlga qoʻyildi. Bundan tashqari, Annotations funksiyasi foydalanuvchilarga hujjatning maʼlum bir qismini belgilab, aniqroq buyruqlar berish imkonini yaratadi.

Ushbu yangiliklar OpenAI Deployment Company deb nomlangan qoʻshma korxona tashkil etilganidan uch hafta oʻtib eʼlon qilindi. Mazkur korxona global investitsiya firmalaridan 4 milliard dollardan ortiq mablagʻ jalb qilgan boʻlib, uning asosiy maqsadi OpenAI texnologiyalarini butun dunyo boʻylab biznes infratuzilmalariga chuqur integratsiya qilishdan iborat. Kompaniya endilikda nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki yirik korporatsiyalar bozorida ham Anthropic kabi raqobatchilar bilan jiddiy kurash olib bormoqda.

OpenAICodexSunʼiy IntellektTexnologiyaBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin