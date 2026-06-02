OpenAI ofis xodimlari uchun yangi Codex vositalarini taqdim etdi
OpenAI kompaniyasi korporativ foydalanuvchilarni jalb qilish maqsadida Codex platformasi uchun yangi imkoniyatlar toʻplamini eʼlon qildi. Ushbu agentik vositalar ish joyidagi samaradorlikni oshirishga qaratilgan boʻlib, kompaniya tomonidan eʼlon qilingan hisobotga koʻra, Codexʻdan foydalanish koʻlami dasturlashdan ancha uzoqqa kengaygan. Hozirda platformaning haftalik faol foydalanuvchilari soni 5 milliondan oshgan boʻlib, bu fevral oyidagi koʻrsatkichdan olti baravar koʻpdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi funksiyalar doirasida OpenAI oltita maxsus plaginni ishga tushirdi. Ular maʼlumotlar tahlili, kreativ ishlab chiqarish, savdo, mahsulot dizayni, aksiyadorlik investitsiyalari va investitsiya banki kabi sohalarga moʻljallangan. Har bir plagin muayyan kasbiy vazifalarni bajarish uchun zarur boʻlgan integratsiyalar, koʻrsatmalar va kontekstni oʻz ichiga oladi. Bu esa Codexʻga maʼlum bir mutaxassisning ish jarayonini deyarli toʻliq modellashtirish imkonini beradi.
Shuningdek, OpenAI yangi Sites funksiyasini ham taqdim etdi. Bu funksiya orqali Codex oʻz ish natijasini oddiy fayl koʻrinishida emas, balki interaktiv veb-sayt sifatida taqdim eta oladi. Loyihani qoʻllab-quvvatlash uchun Wix, Base44, Replit, Lovable, Figma va Emergent kabi kompaniyalar bilan hamkorlik yoʻlga qoʻyildi. Bundan tashqari, Annotations funksiyasi foydalanuvchilarga hujjatning maʼlum bir qismini belgilab, aniqroq buyruqlar berish imkonini yaratadi.
Ushbu yangiliklar OpenAI Deployment Company deb nomlangan qoʻshma korxona tashkil etilganidan uch hafta oʻtib eʼlon qilindi. Mazkur korxona global investitsiya firmalaridan 4 milliard dollardan ortiq mablagʻ jalb qilgan boʻlib, uning asosiy maqsadi OpenAI texnologiyalarini butun dunyo boʻylab biznes infratuzilmalariga chuqur integratsiya qilishdan iborat. Kompaniya endilikda nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki yirik korporatsiyalar bozorida ham Anthropic kabi raqobatchilar bilan jiddiy kurash olib bormoqda.
…