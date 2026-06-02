Yandex Pay yirik oʻtkazmalarni ishonchli vakil orqali tasdiqlash funksiyasini yoʻlga qoʻydi

·32·Texno
Yandex Pay yirik oʻtkazmalarni ishonchli vakil orqali tasdiqlash funksiyasini yoʻlga qoʻydi

Yandex Pay xizmati foydalanuvchilarni firibgarlardan himoya qilish maqsadida yangi xavfsizlik vositasini joriy qildi. Endilikda foydalanuvchilar pul oʻtkazmalari uchun maʼlum bir limit belgilashlari va ushbu summadan yuqori boʻlgan barcha operatsiyalarni tekshirish uchun ishonchli vakilni tanlashlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Belgilangan limitdan ortiq tranzaksiya amalga oshirilmoqchi boʻlganda, tanlangan shaxs ilova orqali bildirishnoma oladi va toʻlovni tasdiqlashi yoki rad etishi mumkin boʻladi. Ushbu xavfsizlik chorasi telefon raqami va rekvizitlar orqali jismoniy shaxslarga yuboriladigan oʻtkazmalarga taalluqli boʻlib, Yandex Pay, Pro va Seiv jamgʻarma hisoblarida bir vaqtning oʻzida amal qiladi.

Jinoyatchilar tomonidan bosim oʻtkazilishining oldini olish maqsadida, hisob egasi tomonidan tekshiruv funksiyasini oʻchirish 24 soatlik kechikish bilan amalga oshiriladi. Bu vaqt ichida yaqinlar shubhali faollikni sezib, vaziyatga aralashish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ishonchli vakil esa tekshiruvni darhol oʻchirib qoʻyishi mumkin.

Yangi funksiyani Yandex Pay ilovasining Profil => Sozlamalar => Operatsiyalarni tekshirish boʻlimida faollashtirish mumkin. Buning uchun limit miqdori va ishonchli vakilning telefon raqamini koʻrsatish lozim. Xizmatdan foydalanish uchun har ikki foydalanuvchi ham identifikatsiyadan maksimal darajada oʻtgan boʻlishi talab etiladi.

Yandex PayXavfsizlikTexnologiyaFintexFiribgarlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin