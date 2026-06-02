Yandex Pay yirik oʻtkazmalarni ishonchli vakil orqali tasdiqlash funksiyasini yoʻlga qoʻydi
Yandex Pay xizmati foydalanuvchilarni firibgarlardan himoya qilish maqsadida yangi xavfsizlik vositasini joriy qildi. Endilikda foydalanuvchilar pul oʻtkazmalari uchun maʼlum bir limit belgilashlari va ushbu summadan yuqori boʻlgan barcha operatsiyalarni tekshirish uchun ishonchli vakilni tanlashlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Belgilangan limitdan ortiq tranzaksiya amalga oshirilmoqchi boʻlganda, tanlangan shaxs ilova orqali bildirishnoma oladi va toʻlovni tasdiqlashi yoki rad etishi mumkin boʻladi. Ushbu xavfsizlik chorasi telefon raqami va rekvizitlar orqali jismoniy shaxslarga yuboriladigan oʻtkazmalarga taalluqli boʻlib, Yandex Pay, Pro va Seiv jamgʻarma hisoblarida bir vaqtning oʻzida amal qiladi.
Jinoyatchilar tomonidan bosim oʻtkazilishining oldini olish maqsadida, hisob egasi tomonidan tekshiruv funksiyasini oʻchirish 24 soatlik kechikish bilan amalga oshiriladi. Bu vaqt ichida yaqinlar shubhali faollikni sezib, vaziyatga aralashish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ishonchli vakil esa tekshiruvni darhol oʻchirib qoʻyishi mumkin.
Yangi funksiyani Yandex Pay ilovasining Profil => Sozlamalar => Operatsiyalarni tekshirish boʻlimida faollashtirish mumkin. Buning uchun limit miqdori va ishonchli vakilning telefon raqamini koʻrsatish lozim. Xizmatdan foydalanish uchun har ikki foydalanuvchi ham identifikatsiyadan maksimal darajada oʻtgan boʻlishi talab etiladi.
…