Kristof Dyugarri Arsenal futbolchilarini masxarabozlar deb atadi

·65·Sport
Kristof Dyugarri Arsenal futbolchilarini masxarabozlar deb atadi

Fransiya terma jamoasi sobiq hujumchisi Kristof Dyugarri Chempionlar ligasi finalidagi magʻlubiyatdan soʻng Mikel Arteta boshqaruvidagi Arsenal jamoasini keskin tanqid ostiga oldi. Jahon chempioni London klubini oʻta himoyaviy taktika qoʻllagani uchun "bir toʻda masxarabozlar" deb atadi va ularni Budapeshtga haddan tashqari yuqori kibr bilan kelganlikda aybladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal 2026-yilgi Chempionlar ligasi finalida PSJ jamoasiga qarshi bahs olib bordi va asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlangach, penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berdi. Oʻyinning 6-daqiqasida Kai Havertz hisobni ochganiga qaramay, Angliya chempionlari butun oʻyin davomida himoyaga yotib olib, tashabbusni raqibga topshirib qoʻyishdi.

"Biz faqat toʻpni tepib yuborishni va vaqt choʻzishga urinayotgan Arsenal jamoasini koʻrdik. Bunga chidab boʻlmasdi," — dedi Dyugarri RMC Sport efirida. Uning fikricha, bunday zerikarli oʻyin bilan Chempionlar ligasida gʻolib chiqish futbolga boʻlgan muhabbatga xiyonat hisoblanadi. Dyugarri londonliklar oʻz tarixiga va hujumkor uslubiga zid ravishda harakat qilganini taʼkidladi.

Sobiq futbolchi Mikel Artetaning oʻyindan oldingi bayonotlarini ham eslab oʻtdi: "Ular katta kibr bilan kelishgan edi, Arteta 'biz ularni yutamiz' degandi. Arsenal magʻlub boʻlganidan xursandman. Agar ular qachondir gʻalaba qozonishni istashsa, futbol oʻynashni boshlashlari kerak. Bu Arsenal emas! Bu klubning oʻz merosi va uslubi bor. Ular bunday oʻynashi mumkin emas."

Chelsi sobiq yarim himoyachisi Kreyg Berli ham ESPN orqali londonliklarning taktikasi notoʻgʻri boʻlganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, 6-daqiqada gol urgan jamoaning 90-daqiqagacha faqat himoyalanishga urinishi tushunarsiz holat. Endilikda Arsenal ushbu magʻlubiyatdan xulosa chiqarib, yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrishi lozim.

ArsenalPSJChempionlar LigasiMikel ArtetaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi