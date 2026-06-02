Kristof Dyugarri Arsenal futbolchilarini masxarabozlar deb atadi
Fransiya terma jamoasi sobiq hujumchisi Kristof Dyugarri Chempionlar ligasi finalidagi magʻlubiyatdan soʻng Mikel Arteta boshqaruvidagi Arsenal jamoasini keskin tanqid ostiga oldi. Jahon chempioni London klubini oʻta himoyaviy taktika qoʻllagani uchun "bir toʻda masxarabozlar" deb atadi va ularni Budapeshtga haddan tashqari yuqori kibr bilan kelganlikda aybladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal 2026-yilgi Chempionlar ligasi finalida PSJ jamoasiga qarshi bahs olib bordi va asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlangach, penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berdi. Oʻyinning 6-daqiqasida Kai Havertz hisobni ochganiga qaramay, Angliya chempionlari butun oʻyin davomida himoyaga yotib olib, tashabbusni raqibga topshirib qoʻyishdi.
"Biz faqat toʻpni tepib yuborishni va vaqt choʻzishga urinayotgan Arsenal jamoasini koʻrdik. Bunga chidab boʻlmasdi," — dedi Dyugarri RMC Sport efirida. Uning fikricha, bunday zerikarli oʻyin bilan Chempionlar ligasida gʻolib chiqish futbolga boʻlgan muhabbatga xiyonat hisoblanadi. Dyugarri londonliklar oʻz tarixiga va hujumkor uslubiga zid ravishda harakat qilganini taʼkidladi.
Sobiq futbolchi Mikel Artetaning oʻyindan oldingi bayonotlarini ham eslab oʻtdi: "Ular katta kibr bilan kelishgan edi, Arteta 'biz ularni yutamiz' degandi. Arsenal magʻlub boʻlganidan xursandman. Agar ular qachondir gʻalaba qozonishni istashsa, futbol oʻynashni boshlashlari kerak. Bu Arsenal emas! Bu klubning oʻz merosi va uslubi bor. Ular bunday oʻynashi mumkin emas."
Chelsi sobiq yarim himoyachisi Kreyg Berli ham ESPN orqali londonliklarning taktikasi notoʻgʻri boʻlganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, 6-daqiqada gol urgan jamoaning 90-daqiqagacha faqat himoyalanishga urinishi tushunarsiz holat. Endilikda Arsenal ushbu magʻlubiyatdan xulosa chiqarib, yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrishi lozim.
…