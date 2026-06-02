Yerning ichki yadrosida o‘zgarishlar aniqlandi — tadqiqot

·5.1K·Dunyo
Yerning ichki yadrosida o‘zgarishlar aniqlandi — tadqiqot

Olimlar Yerning tashqi yadrosidagi suyuq temir oqimlarida g‘ayrioddiy o‘zgarishni aniqladi. Tadqiqotlarga ko‘ra, Tinch okeani ostidagi ayrim oqimlar kutilmaganda o‘z yo‘nalishini o‘zgartirib, umumiy g‘arbiy harakatga qarshi ravishda sharqqa tomon oqa boshlagan.

“Journal of Studies of Earth” jurnalida e’lon qilingan tadqiqotga ko‘ra, tashqi yadro sayyoramizning magnit maydonini shakllantiruvchi suyuq temir qatlamidan iborat. Aynan ushbu magnit maydoni Yerni kosmik radiatsiyadan muhofaza qiladi va atmosferani saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mutaxassislar 2010 yil atrofida Tinch okeani ostidagi oqimlarda g‘ayrioddiy o‘zgarishlar kuzatilganini qayd etmoqda. 2012 yildan keyin mazkur hududda kuchli sharqiy oqim shakllangan va uning faolligi 2020 yilgacha ortib borgan.

Olimlarning ta’kidlashicha, bu hodisa mahalliy girdob emas, balki tashqi yadro yuzasining qariyb 5 foizini qamrab olgan yirik jarayondir. Uning kelib chiqish sabablari hozircha aniqlanmagan.

Tadqiqotchilar shu davrda Yerning ichki qatlamlarida boshqa noodatiy o‘zgarishlar ham qayd etilganini bildirmoqda. Jumladan, sutka davomiyligidagi davriy o‘zgarishlar va ichki yadro harakatida ham ayrim siljishlar kuzatilgan.

Mutaxassislar bu jarayonlar insonlar uchun bevosita xavf tug‘dirmasligini ta’kidlamoqda. Biroq Yer yadrosidagi dinamik o‘zgarishlarni o‘rganish magnit maydoni va kosmik ob-havodagi o‘zgarishlarni bashorat qilishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladiBugun, 14:23AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi