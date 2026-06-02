Bangladeshda ho‘kiz Trampga o‘xshagani sababli qurbonlik qilinmaydigan bo‘ldi

·399·Dunyo
Bangladeshda ho‘kiz Trampga o‘xshagani sababli qurbonlik qilinmaydigan bo‘ldi

Bangladeshda o‘ziga xos soch turmagi sabab “Donald Tramp” deb nom olgan albinos ho‘kiz Qurbon hayitida so‘yilishdan saqlab qolindi. Bu haqda CBS News xabar berdi.

Vazni qariyb 680 kilogramm bo‘lgan jonivorning foto va videolari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, katta qiziqish uyg‘otdi. Shu sababli Bangladesh hukumati uning hayotini saqlab qolishga qaror qildi.

Mamlakat ichki ishlar vaziri Salohiddin Ahmad ho‘kizni qurbonlik uchun sotib olgan shaxsga mablag‘ini qaytarish hamda jonivorni Dakka shahridagi milliy hayvonot bog‘iga joylashtirish bo‘yicha topshiriq berdi.

Rasmiylarga ko‘ra, ho‘kiz endilikda hayvonot bog‘ida saqlanadi va tashrif buyuruvchilar uchun namoyish etiladi. Uning g‘ayrioddiy ko‘rinishi esa internet foydalanuvchilari e’tiborini hanuz tortib kelmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23Eminem 16 soniyada 99 so‘z aytdimi? Haqiqat ochildi!Bugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi