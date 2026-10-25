Ўзбекистон Эронга расмий норозилик нотаси топширди ва постларни ўчиришни талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Эроннинг хориждаги дипломатик ваколатхоналари томонидан Самарқанднинг тарихий-маданий меросини сиёсий мақсадларда талқин қилувчи материаллар эълон қилингани сабабли қатъий норозилик билдирди.
- 2026-йилнинг 23-октябр куни Эроннинг Ўзбекистондаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Муҳаммад Али Искандарий вазирликка чақиртирилиб, унга расмий нота топширилди.
Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги Эрон Ислом Республикасининг айрим хорижий давлатлардаги дипломатик ваколатхоналари томонидан юртимизнинг тарихий-маданий меросига дахл қилувчи баёнотлар эълон қилингани юзасидан қатъий дипломатик чоралар кўрди.
Эроннинг хориждаги элчихоналари томонидан «X» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида Самарқанд шаҳрининг тарихий-маданий меросини бирёқлама ва сиёсий мақсадларда талқин қилувчи материаллар жойлаштирилгани расмий Тошкентнинг жиддий эътирозига сабаб бўлди.
Элчи ТИВга чақирилди: Қатъий нота ва талаблар
Юзага келган вазият юзасидан вазирлик матбуот котибининг расмий ахборотига кўра, дипломатик муносабатлар доирасида тегишли чоралар амалга оширилди:
Элчининг чақиртирилиши: 2026 йилнинг 23 октябрь куни Эроннинг Ўзбекистондаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Муҳаммад Али Искандарий Ташқи ишлар вазирлигига чақиртирилди;
Норозилик нотаси топширилди: Учрашувда Эрон томонига Ўзбекистоннинг қатъий эътирозини ифодаловчи расмий норозилик нотаси топширилди;
Постларни ўчириш талаби: Ўзбекистон томони Эрон элчихоналарининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларидан мазкур баҳсли ва нохолис постларни зудлик билан олиб ташлаш ҳамда келгусида бу каби ҳолатлар такрорланишига йўл қўймаслик бўйича зарур чоралар кўришни талаб қилди.
Самарқанд, Бухоро ва Хива — кўп асрлик ўзбек давлатчилиги тимсоли
Музокаралар чоғида расмий Тошкент тарихий ҳақиқат ва миллий ўзликни ҳимоя қилиш бўйича принципиал қарашларини яна бир бор эслатиб ўтди:
Ажралмас мерос: Самарқанд, Бухоро, Хива ва бошқа тарихий шаҳарларимиз мероси халқимизнинг кўп асрлар давомида шаклланган бой маданияти, давлатчилик анъаналари ҳамда тараққиётининг ажралмас бўлаги экани алоҳида уқтирилди;
Сиёсийлаштиришга йўл қўйилмайди: Дипломатик ваколатхоналарнинг расмий ахборот ресурсларида бериладиган хабарлар ўзаро ҳурмат ва ишонч тамойилларига тўлиқ мос келиши, маданий-тарихий мавзуларни сиёсий мақсадларга мослаштириш мумкин эмаслиги қайд этилди.
Ўзбекистон Эрон билан ўзаро ҳурматга асосланган муносабатларни қадрлашини, шу билан биргаликда, миллий тарихий-маданий меросни бирёқлама бузиб кўрсатишга қаратилган ҳар қандай уринишларга нисбатан қатъий ва принципиал позицияни сақлаб қолишини расман маълум қилди.
Изоҳлар 0
…