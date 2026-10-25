Ўзбекистон Эронга расмий норозилик нотаси топширди ва постларни ўчиришни талаб қилди

·71·Ўзбекистон
Ўзбекистон Эронга расмий норозилик нотаси топширди ва постларни ўчиришни талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Эроннинг хориждаги дипломатик ваколатхоналари томонидан Самарқанднинг тарихий-маданий меросини сиёсий мақсадларда талқин қилувчи материаллар эълон қилингани сабабли қатъий норозилик билдирди.
  • 2026-йилнинг 23-октябр куни Эроннинг Ўзбекистондаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Муҳаммад Али Искандарий вазирликка чақиртирилиб, унга расмий нота топширилди.

Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги Эрон Ислом Республикасининг айрим хорижий давлатлардаги дипломатик ваколатхоналари томонидан юртимизнинг тарихий-маданий меросига дахл қилувчи баёнотлар эълон қилингани юзасидан қатъий дипломатик чоралар кўрди.

Эроннинг хориждаги элчихоналари томонидан «X» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида Самарқанд шаҳрининг тарихий-маданий меросини бирёқлама ва сиёсий мақсадларда талқин қилувчи материаллар жойлаштирилгани расмий Тошкентнинг жиддий эътирозига сабаб бўлди.

Элчи ТИВга чақирилди: Қатъий нота ва талаблар

Юзага келган вазият юзасидан вазирлик матбуот котибининг расмий ахборотига кўра, дипломатик муносабатлар доирасида тегишли чоралар амалга оширилди:

  • Элчининг чақиртирилиши: 2026 йилнинг 23 октябрь куни Эроннинг Ўзбекистондаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Муҳаммад Али Искандарий Ташқи ишлар вазирлигига чақиртирилди;

  • Норозилик нотаси топширилди: Учрашувда Эрон томонига Ўзбекистоннинг қатъий эътирозини ифодаловчи расмий норозилик нотаси топширилди;

  • Постларни ўчириш талаби: Ўзбекистон томони Эрон элчихоналарининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларидан мазкур баҳсли ва нохолис постларни зудлик билан олиб ташлаш ҳамда келгусида бу каби ҳолатлар такрорланишига йўл қўймаслик бўйича зарур чоралар кўришни талаб қилди.

Самарқанд, Бухоро ва Хива — кўп асрлик ўзбек давлатчилиги тимсоли

Музокаралар чоғида расмий Тошкент тарихий ҳақиқат ва миллий ўзликни ҳимоя қилиш бўйича принципиал қарашларини яна бир бор эслатиб ўтди:

  • Ажралмас мерос: Самарқанд, Бухоро, Хива ва бошқа тарихий шаҳарларимиз мероси халқимизнинг кўп асрлар давомида шаклланган бой маданияти, давлатчилик анъаналари ҳамда тараққиётининг ажралмас бўлаги экани алоҳида уқтирилди;

  • Сиёсийлаштиришга йўл қўйилмайди: Дипломатик ваколатхоналарнинг расмий ахборот ресурсларида бериладиган хабарлар ўзаро ҳурмат ва ишонч тамойилларига тўлиқ мос келиши, маданий-тарихий мавзуларни сиёсий мақсадларга мослаштириш мумкин эмаслиги қайд этилди.

Ўзбекистон Эрон билан ўзаро ҳурматга асосланган муносабатларни қадрлашини, шу билан биргаликда, миллий тарихий-маданий меросни бирёқлама бузиб кўрсатишга қаратилган ҳар қандай уринишларга нисбатан қатъий ва принципиал позицияни сақлаб қолишини расман маълум қилди.

Ўзбекистон ТИВЭрон элчихонасиМуҳаммад Али ИскандарийСамарқанд тарихий мероси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда фоҳишахонадан Ўзбекистон фуқароси қутқарилдиҲиндистонда фоҳишахонадан Ўзбекистон фуқароси қутқарилди3 октябр 20:13Бангкокдаги поезд ва автобус тўқнашувида Ўзбекистон фуқаролари жабрланмадиБангкокдаги поезд ва автобус тўқнашувида Ўзбекистон фуқаролари жабрланмади18 май 22:52«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди30 август 16:41Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий ордени билан тақдирланди (видео)4 июл 11:48Ўзбекистонда пахта хирмони 4,6 млн тоннадан ошди: Режани бажарган ва оқсаган ҳудудларЎзбекистонда пахта хирмони 4,6 млн тоннадан ошди: Режани бажарган ва оқсаган ҳудудларКеча 17:22Ўзбекистонда электрон ҳужжатлар қоғоз ҳужжатларга тенглаштирилдиЎзбекистонда электрон ҳужжатлар қоғоз ҳужжатларга тенглаштирилдиКеча 08:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?