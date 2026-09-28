Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ давлат котиби Марко Рубио Ўзбекистонга расмий ташриф билан келиб, Самарқандда Марказий Осиёнинг бешта давлати ташқи ишлар вазирлари билан кенгайтирилган саммит ўтказади.
- Бу ташриф Марказий Осиё билан стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий ва дипломатик алоқаларни ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
АҚШ давлат котиби Марко Рубио Ўзбекистонга тарихий расмий ташриф билан келади ҳамда Самарқанд шаҳрида Марказий Осиёнинг барча бешта давлати ташқи ишлар вазирлари билан кенгайтирилган саммит ўтказади. Бу ҳақда АҚШнинг Ҳиндистондаги элчихонаси расмий сайти орқали АҚШнинг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили ҳамда АҚШнинг Ҳиндистондаги элчиси Серджио Гор маълум қилди.
Вашингтон маъмурияти ушбу сафарни Марказий Осиё билан стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий ва дипломатик алоқаларни янги босқичга кўтариш йўлидаги «тарихий воқеа» деб баҳоламоқда. Музокаралар кун тартибидан минтақавий иқтисодий интеграция, энергетик хавфсизликни таъминлаш, хусусий инвестицияларни жалб этиш ва товар айирбошлаш ҳажмини кескин ошириш масалалари ўрин олган. Бу ташриф Рубионинг Давлат котиби лавозимидаги Марказий Осиёга илк расмий қадами бўлади.
«Самарқанд учрашуви, 5 та ТИВ раҳбари ва АҚШ инвестициялари»: Саммитнинг 5 та асосий нуқтаси
АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга ташрифи бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Самарқанддаги тарихий платформа: АҚШ делегацияси қадимий Самарқанд шаҳрида Марказий Осиё дипломатияси раҳбарлари билан учрашади;
5 давлат ТИВ раҳбарларининг йиғилиши: Давлат котиби «С5+1» формати доирасида минтақанинг барча ташқи ишлар вазирлари билан музокара ўтказади;
Энергетика ва хусусий инвестициялар: Саммитнинг асосий эътибори савдо айланмасини ошириш, энергетик барқарорлик ва АҚШ хусусий сармояларини минтақага жалб этишга қаратилади;
Ўзбекистон раҳбарияти билан олий мулоқот: Марко Рубио Тошкентда мамлакат олий раҳбарияти ва минтақа етакчилари билан икки томонлама алоҳида учрашувлар режалаштирган;
Рубионинг илк минтақавий ташрифи: 2025 йил ноябрида 2026 йил давомида минтақанинг барча беш давлатига бориш ниятини билдирган Давлат котиби бу ваъдасини Ўзбекистондан бошламоқда.
АҚШ ва Марказий Осиё стратегик мулоқоти параметрлари таснифи
Самарқандда кутилаётган олий даражадаги саммитнинг асосий кўрсаткичлари таҳлили:
Муҳим мезонлар ва йўналишлар
АҚШ томонининг мақсад ва вазифалари
Марказий Осиё (Ўзбекистон) манфаатлари
Делегация раҳбари ва мақоми
Марко Рубио (АҚШ Давлат котиби)
Минтақанинг 5 та давлати ТИВ раҳбарлари ва давлат етакчилари
Учрашув манзили ва формати
Самарқанд шаҳри («С5+1» ва икки томонлама учрашувлар)
Кўп томонлама дипломатик ва инвестицион платформа
Иқтисодий кун тартиби
Савдо ҳажмини ошириш, бозорларни диверсификация қилиш
Хусусий инвестициялар, технологиялар ва иқтисодий модернизация
Хавфсизлик ва энергетика
Минтақавий энергетик мустақиллик ва барқарорликни қўллаш
Энергетика тизимини модернизация қилиш ва янги логистик йўлаклар
Ташрифнинг тарихий аҳамияти
Рубионинг Давлат котиби сифатидаги илк ташрифи
Ўзбекистоннинг минтақавий геосиёсий марказ мақомини мустаҳкамлаш
Халқаро ва геосиёсий экспертиза: Нега Марко Рубио айнан Самарқандни танлади?
Халқаро сиёсат таҳлилчилари, дипломатлар ва хавфсизлик экспертларининг хулосалари:
«Самарқанд — минтақавий дипломатиянинг янги маркази»: АҚШ ташқи сиёсат идораси раҳбарининг Марказий Осиё вазирларини айнан Самарқандда бир жойга жамлаши Ўзбекистоннинг минтақадаги бирлаштирувчи ва мувофиқлаштирувчи етакчи давлат эканини яна бир бор кўрсатмоқда;
«С5+1» форматининг стратегик уйғониши: Глобал майдондаги кескин рақобат, санкциялар ва транзит йўналишларининг ўзгариши фонида Вашингтон Марказий Осиё билан алоқаларни фақат сиёсий баёнотлар эмас, балки аниқ иқтисодий лойиҳалар орқали мустаҳкамлашни кўзламоқда;
Энергетика ва ноёб ресурслар манфаати: Энергетик хавфсизлик ва хусусий инвестициялар масаласи кун тартибига бежиз чиқарилмаган; АҚШ минтақа давлатларининг энергетик барқарорлигини таъминлаш ва юқори технологиялар учун зарур бўлган хомашё занжирларини ривожлантиришда тўғридан-тўғри ҳамкорликни чуқурлаштириш ниятида.
Сизнингча, АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга ташрифи ва Самарқанддаги саммит минтақамиз иқтисодиёти ҳамда энергетика хавфсизлигига қандай амалий янгиликлар олиб келади? Вашингтон билан иқтисодий шерикликда қайси соҳаларга устуворлик берилиши керак деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақа тақдири учун муҳим бўлган ушбу дипломатик янгилик таҳлилини барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…