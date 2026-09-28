Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!

·16·Ўзбекистон
Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ давлат котиби Марко Рубио Ўзбекистонга расмий ташриф билан келиб, Самарқандда Марказий Осиёнинг бешта давлати ташқи ишлар вазирлари билан кенгайтирилган саммит ўтказади.
  • Бу ташриф Марказий Осиё билан стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий ва дипломатик алоқаларни ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

АҚШ давлат котиби Марко Рубио Ўзбекистонга тарихий расмий ташриф билан келади ҳамда Самарқанд шаҳрида Марказий Осиёнинг барча бешта давлати ташқи ишлар вазирлари билан кенгайтирилган саммит ўтказади. Бу ҳақда АҚШнинг Ҳиндистондаги элчихонаси расмий сайти орқали АҚШнинг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили ҳамда АҚШнинг Ҳиндистондаги элчиси Серджио Гор маълум қилди.

Вашингтон маъмурияти ушбу сафарни Марказий Осиё билан стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий ва дипломатик алоқаларни янги босқичга кўтариш йўлидаги «тарихий воқеа» деб баҳоламоқда. Музокаралар кун тартибидан минтақавий иқтисодий интеграция, энергетик хавфсизликни таъминлаш, хусусий инвестицияларни жалб этиш ва товар айирбошлаш ҳажмини кескин ошириш масалалари ўрин олган. Бу ташриф Рубионинг Давлат котиби лавозимидаги Марказий Осиёга илк расмий қадами бўлади.

«Самарқанд учрашуви, 5 та ТИВ раҳбари ва АҚШ инвестициялари»: Саммитнинг 5 та асосий нуқтаси

АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга ташрифи бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Самарқанддаги тарихий платформа: АҚШ делегацияси қадимий Самарқанд шаҳрида Марказий Осиё дипломатияси раҳбарлари билан учрашади;

  • 5 давлат ТИВ раҳбарларининг йиғилиши: Давлат котиби «С5+1» формати доирасида минтақанинг барча ташқи ишлар вазирлари билан музокара ўтказади;

  • Энергетика ва хусусий инвестициялар: Саммитнинг асосий эътибори савдо айланмасини ошириш, энергетик барқарорлик ва АҚШ хусусий сармояларини минтақага жалб этишга қаратилади;

  • Ўзбекистон раҳбарияти билан олий мулоқот: Марко Рубио Тошкентда мамлакат олий раҳбарияти ва минтақа етакчилари билан икки томонлама алоҳида учрашувлар режалаштирган;

  • Рубионинг илк минтақавий ташрифи: 2025 йил ноябрида 2026 йил давомида минтақанинг барча беш давлатига бориш ниятини билдирган Давлат котиби бу ваъдасини Ўзбекистондан бошламоқда.

АҚШ ва Марказий Осиё стратегик мулоқоти параметрлари таснифи

Самарқандда кутилаётган олий даражадаги саммитнинг асосий кўрсаткичлари таҳлили:

Муҳим мезонлар ва йўналишлар

АҚШ томонининг мақсад ва вазифалари

Марказий Осиё (Ўзбекистон) манфаатлари

Делегация раҳбари ва мақоми

Марко Рубио (АҚШ Давлат котиби)

Минтақанинг 5 та давлати ТИВ раҳбарлари ва давлат етакчилари

Учрашув манзили ва формати

Самарқанд шаҳри («С5+1» ва икки томонлама учрашувлар)

Кўп томонлама дипломатик ва инвестицион платформа

Иқтисодий кун тартиби

Савдо ҳажмини ошириш, бозорларни диверсификация қилиш

Хусусий инвестициялар, технологиялар ва иқтисодий модернизация

Хавфсизлик ва энергетика

Минтақавий энергетик мустақиллик ва барқарорликни қўллаш

Энергетика тизимини модернизация қилиш ва янги логистик йўлаклар

Ташрифнинг тарихий аҳамияти

Рубионинг Давлат котиби сифатидаги илк ташрифи

Ўзбекистоннинг минтақавий геосиёсий марказ мақомини мустаҳкамлаш

Халқаро ва геосиёсий экспертиза: Нега Марко Рубио айнан Самарқандни танлади?

Халқаро сиёсат таҳлилчилари, дипломатлар ва хавфсизлик экспертларининг хулосалари:

  • «Самарқанд — минтақавий дипломатиянинг янги маркази»: АҚШ ташқи сиёсат идораси раҳбарининг Марказий Осиё вазирларини айнан Самарқандда бир жойга жамлаши Ўзбекистоннинг минтақадаги бирлаштирувчи ва мувофиқлаштирувчи етакчи давлат эканини яна бир бор кўрсатмоқда;

  • «С5+1» форматининг стратегик уйғониши: Глобал майдондаги кескин рақобат, санкциялар ва транзит йўналишларининг ўзгариши фонида Вашингтон Марказий Осиё билан алоқаларни фақат сиёсий баёнотлар эмас, балки аниқ иқтисодий лойиҳалар орқали мустаҳкамлашни кўзламоқда;

  • Энергетика ва ноёб ресурслар манфаати: Энергетик хавфсизлик ва хусусий инвестициялар масаласи кун тартибига бежиз чиқарилмаган; АҚШ минтақа давлатларининг энергетик барқарорлигини таъминлаш ва юқори технологиялар учун зарур бўлган хомашё занжирларини ривожлантиришда тўғридан-тўғри ҳамкорликни чуқурлаштириш ниятида.

Сизнингча, АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга ташрифи ва Самарқанддаги саммит минтақамиз иқтисодиёти ҳамда энергетика хавфсизлигига қандай амалий янгиликлар олиб келади? Вашингтон билан иқтисодий шерикликда қайси соҳаларга устуворлик берилиши керак деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақа тақдири учун муҳим бўлган ушбу дипломатик янгилик таҳлилини барча билан баҳам кўринг!

Марко РубиоСамарқанд саммитС5+1Энергетика хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Баҳоуддин Нақшбанд мақбарасини зиёрат қилди (фото)Шавкат Мирзиёев Баҳоуддин Нақшбанд мақбарасини зиёрат қилди (фото)24 август 14:37Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунландиСеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунланди14 сентябр 23:39Тарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилдиТарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилди28 август 09:52Ўзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтдиЎзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтди16 июн 17:53Шавкат Мирзиёев рақамли ривожланиш саммитида иштирок этадиШавкат Мирзиёев рақамли ривожланиш саммитида иштирок этади15 май 11:13Ўзбекистон яна диққат марказида: FIDE сайлови Самарқандда ўтказиладиЎзбекистон яна диққат марказида: FIDE сайлови Самарқандда ўтказилади15 май 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади