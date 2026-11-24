Шавкат Мирзиёевнинг невараси Шавкатбекка мактуби: миллионлаб болаларга қаратилган насиҳат
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Иорданияга сафари чоғида набираси Шавкатбекка ёзган мактубида давлат раҳбари сифатидаги масъулияти, болаликдаги машаққатли меҳнатлари ва ёш авлод олдидаги вазифалари ҳақида фикр юритди.
- Президент хорижий сафарларининг асосий мақсади халқ фаровонлигини таъминлаш ва мамлакат тараққиёти учун янги имкониятлар яратиш эканини тушунтирди.
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Иорданияга давлат ташрифи билан кетаётган самолёт бортида набираси Шавкатбекка мактуб ёзди. Унда давлат раҳбари нега доим узоқ сафарларга чиқиши, болаликдаги оғир меҳнатлари, бугунги ёшлар учун яратилаётган имкониятлар ва вақтнинг қадри ҳақида самимий фикрларини баён қилди.
Мактуб оддий бобонинг набирасiga берган насиҳатларидан кўра кенгроқ мазмунга эга. Унда Президент ўз ҳаётий тажрибаси орқали ёш авлод қандай билим олиши, замонавий технологиялардан қандай фойдаланиши ва келажакда Ватан олдидаги масъулиятини қандай англаши кераклиги ҳақида мулоҳаза юритган.
«Нега Сиз доим узоқ сафарларга кетасиз?»
Мирзиёев мактубида эрталаб хайрлашаётган пайтда набираси Шавкатбек унга «Нега Сиз доим узоқ сафарларга кетасиз?» деган саволни берганини эслаган. Шошилиб тургани учун ўша вақтда болага батафсил жавоб бера олмаган Президент бу саволга самолётда мактуб орқали жавоб беришга қарор қилган.
Давлат раҳбари хорижий сафарларининг асосий мақсади халқнинг тинч ва фаровон ҳаётини таъминлаш, мамлакат тараққиёти учун янги имкониятлар яратиш, таълим ва ҳамкорликни ривожлантириш эканини тушунтирган.
«Болажоним, сени қанчалик яхши кўришимни биласан. Лекин тақдир зиммамга шундай вазифа юклаганки, мен нафақат сенинг, балки сенга ўхшаган миллионлаб Ўзбекистон фарзандларининг келажаги ҳақида ҳам ўйлашим, қайғуришим керак», — деб ёзган Президент.
Бу сўзлар орқали у давлат раҳбари зиммасидаги масъулият фақат бир оила ёки бир инсон манфаатлари билан чекланмаслигини таъкидлаган.
Президент болалигида қандай қийинчиликларни бошдан кечирган?
Мактубнинг эътиборга молик қисмларидан бири Мирзиёевнинг болалик хотираларига бағишланган. У ўзининг Шавкатбек ёшидаги даври осон кечмаганини, ёзнинг жазирамасида далада ишлагани ва қишнинг совуқ кунларида пахта терганини ёдга олган.
«Сенинг ёшингда ёзнинг жазирамасида ғўза чопиб, изғирин совуқда пахта терганман. Мактабда ўн йил ўқиган бўлсам, шунинг деярли ярми далада ўтган. Қийинчиликлар бизни эрта улғайтирган», — дейилади мактубда.
Президент бугунги болаларнинг бундай машаққатларни бошдан кечиришини истамаслигини билдирган. У давлат раҳбари бўлганидан кейинги устувор вазифалардан бири болаларни пахта далаларидан мактабга қайтариш, улар учун муносиб таълим шароитларини яратиш бўлганини таъкидлаган.
Шунингдек, боғча ва мактаблар қуриш, замонавий дарсликлар яратиш, малакали ўқитувчилар тайёрлаш борасида амалга оширилган ишларга тўхталган.
«Ёшлар билим олиб, дунё билан рақобатлашиши керак»
Мирзиёев мамлакат ёшларининг халқаро фан олимпиадалари ва шахмат мусобақаларидаги муваффақиятлари, нуфузли хорижий университетларда таҳсил олаётгани, турли кашфиёт ва ихтиролар устида ишлаётганини ҳам қайд этган.
Унинг фикрича, бу натижалар иқтидорли болаларни аниқлаш, қўллаб-қувватлаш ва уларнинг салоҳиятини ривожлантиришга қаратилган ишлар самараси сифатида намоён бўлмоқда.
Президент набирасини мактаб фанларини пухта ўзлаштириш, хорижий тилларни ўрганиш ва ҳар куни янги билим ҳамда кўникмалар эгаллашга чақирган.
Айниқса, гаджетлар ва сунъий интеллект ҳақидаги фикрлар мактубнинг замонавий мазмунини белгилайди. Мирзиёев бу технологиялардан самарали фойдаланиш, уларни билим олиш ва ривожланиш воситасига айлантириш кераклигини, бироқ уларга қарам бўлиб қолмаслик лозимлигини таъкидлаган.
«Кам ухлаб, кўп ишлашга тўғри келмоқда»: вақт ҳақидаги насиҳат
Президент мактубида вақт масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Унинг ёзишича, мамлакатни ривожлантиришга қаратилган кўплаб ғоя ва ташаббуслар бор, аммо уларнинг барчасини амалга ошириш учун вақт етишмаяпти.
«Афсуски, уларнинг барини юзага чиқаришга вақт камлик қиляпти. Шу сабабли, кам ухлаб, кўп ишлашга тўғри келмоқда», — деб ёзган Мирзиёев.
У набирасини ҳар бир дақиқани қадрлашга, бошлаган ишини охирига етказишга ва бугун бажариш мумкин бўлган вазифани эртага қолдирмасликка чақирган.
Шунингдек, муваффақиятсизликлардан тўғри хулоса чиқариш, қийинчиликлар олдида тушкунликка тушмаслик, сабр-тоқат ва мустаҳкам ирода билан мақсад сари интилиш муҳимлигини уқтирган.
Президент набирасига қандай инсон бўлишни тавсия қилди?
Мактубнинг якуний қисмида Ватанга муҳаббат, ҳалоллик, камтарлик ва меҳнатсеварлик каби фазилатлар ҳақида сўз боради.
Мирзиёев Шавкатбекка қайси касбни танлашидан қатъи назар, келажакда эл-юртига наф келтирадиган инсон бўлишга интилишни тавсия қилган. Ватан ва унинг рамзларини қадрлаш, ўз устида ишлаш ва инсонларга фойда келтириш ҳар бир ёшнинг муҳим мақсади бўлиши кераклигини таъкидлаган.
Эътиборлиси, Президент мактубидаги насиҳатлар фақат бир набирасiga қаратилмаганини ҳам билдирган. У бу фикрларини Ўзбекистоннинг барча болаларига бағишлаган.
Мактубнинг асосий ғояси шундаки, болаларга яхши келажак яратиш учун уларни фақат орзу қилишга эмас, балки билим олишга, вақтни қадрлашга, меҳнат қилишга ва ўз Ватани олдида масъулиятни ҳис этишга ўргатиш зарур.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…