Ўзбекистон талаби бажарилди: Эрон элчихонаси Самарқанд ҳақидаги баҳсли баёнотини ўчирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эроннинг Арманистондаги элчихонаси Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигининг қатъий норозилигидан сўнг Самарқанднинг тарихий меросига оид баҳсли постни ўз саҳифасидан ўчириб ташлади.
- Дипломатик можаро АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Регистон майдонидан йўллаган видеомурожаатига Эрон дипломатик ваколатхоналарининг нохолис муносабат билдириши ортидан келиб чиққан эди.
Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг қатъий дипломатик норозилигидан сўнг Эроннинг Арманистондаги элчихонаси Самарқанд шаҳрининг тарихий-маданий меросига дахлдор баҳсли постини ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифасидан бутунлай олиб ташлади.
Мазкур воқеа АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Самарқандга ташрифи чоғида Регистон майдонидан йўллаган видеомурожаатига Теҳрон дипломатик миссиялари томонидан билдирилган бирёқлама ва сиёсийлаштирилган муносабат ортидан келиб чиққан эди.
Барчаси қандай бошланди? Рубио видеоси ва элчихона баёноти
Дипломатик баҳснинг келиб чиқиш хронологияси қуйидаги воқеаларга бориб тақалади:
Марко Рубионинг Регистондаги чиқиши: АҚШ Давлат котиби Самарқандга ташрифи доирасида машҳур Регистон майдонида бўлиб, видеомурожаат эълон қилди;
Эрон элчихонасининг даъвоси: Ушбу видеога муносабат билдирган Эроннинг Арманистондаги элчихонаси «сиз турган жой форс цивилизацияси ва меъморчилигининг бир қисми», деган мазмунда пост қолдириб, баҳсли фикрларни илгари сурди;
Бир қатор ваколатхоналар фаоллиги: Бундан ташқари, Эроннинг хориждаги яна бир нечта дипломатик ваколатхоналари томонидан ҳам Самарқанд тарихини нохолис ва сиёсий мақсадларда талқин қилувчи материаллар эълон қилингани кузатилди.
Тошкентдан қатъий жавоб: Элчи ТИВга чақиртирилди
Ўзбекистон ҳукумати миллий тарих ва маданий мероснинг бузиб кўрсатилишига қарши кескин дипломатик чораларни кўрди:
Норозилик нотаси топширилди: 23 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигига Эроннинг Ўзбекистондаги Фавқулодда ва мухтор элчиси Муҳаммад Али Искандарий чақиртирилиб, расмий Тошкентнинг кескин эътирози акс этган норозилик нотаси топширилди;
Қатъий талаблар қўйилди: Ўзбекистон томони Эрон дипломатик ваколатхоналаридан эълон қилинган барча тегишли постларни зудлик билан ўчириб ташлашни ва келгусида бундай ҳаракатлар такрорланмаслигини талаб қилди;
Постнинг ўчирилиши: Олиб борилган музокаралар ва билдирилган талаб натижасида 26 октябрь ҳолатига кўра, Эроннинг Еревандаги элчихонаси Самарқандга оид постни тармоқдан тўлиқ олиб ташлади.
Тошкентнинг ушбу дипломатик қадами Ўзбекистон ўз тарихий-маданий мероси, миллий шаъни ва суверенитетини халқаро майдонда ҳимоя қилишда қатъий позицияда туришини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…