Ўзбекистон талаби бажарилди: Эрон элчихонаси Самарқанд ҳақидаги баҳсли баёнотини ўчирди

·70·Жамият
Ўзбекистон талаби бажарилди: Эрон элчихонаси Самарқанд ҳақидаги баҳсли баёнотини ўчирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эроннинг Арманистондаги элчихонаси Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигининг қатъий норозилигидан сўнг Самарқанднинг тарихий меросига оид баҳсли постни ўз саҳифасидан ўчириб ташлади.
  • Дипломатик можаро АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Регистон майдонидан йўллаган видеомурожаатига Эрон дипломатик ваколатхоналарининг нохолис муносабат билдириши ортидан келиб чиққан эди.

Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг қатъий дипломатик норозилигидан сўнг Эроннинг Арманистондаги элчихонаси Самарқанд шаҳрининг тарихий-маданий меросига дахлдор баҳсли постини ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифасидан бутунлай олиб ташлади.

Мазкур воқеа АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Самарқандга ташрифи чоғида Регистон майдонидан йўллаган видеомурожаатига Теҳрон дипломатик миссиялари томонидан билдирилган бирёқлама ва сиёсийлаштирилган муносабат ортидан келиб чиққан эди.

Барчаси қандай бошланди? Рубио видеоси ва элчихона баёноти

Дипломатик баҳснинг келиб чиқиш хронологияси қуйидаги воқеаларга бориб тақалади:

  • Марко Рубионинг Регистондаги чиқиши: АҚШ Давлат котиби Самарқандга ташрифи доирасида машҳур Регистон майдонида бўлиб, видеомурожаат эълон қилди;

  • Эрон элчихонасининг даъвоси: Ушбу видеога муносабат билдирган Эроннинг Арманистондаги элчихонаси «сиз турган жой форс цивилизацияси ва меъморчилигининг бир қисми», деган мазмунда пост қолдириб, баҳсли фикрларни илгари сурди;

  • Бир қатор ваколатхоналар фаоллиги: Бундан ташқари, Эроннинг хориждаги яна бир нечта дипломатик ваколатхоналари томонидан ҳам Самарқанд тарихини нохолис ва сиёсий мақсадларда талқин қилувчи материаллар эълон қилингани кузатилди.

Тошкентдан қатъий жавоб: Элчи ТИВга чақиртирилди

Ўзбекистон ҳукумати миллий тарих ва маданий мероснинг бузиб кўрсатилишига қарши кескин дипломатик чораларни кўрди:

  • Норозилик нотаси топширилди: 23 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигига Эроннинг Ўзбекистондаги Фавқулодда ва мухтор элчиси Муҳаммад Али Искандарий чақиртирилиб, расмий Тошкентнинг кескин эътирози акс этган норозилик нотаси топширилди;

  • Қатъий талаблар қўйилди: Ўзбекистон томони Эрон дипломатик ваколатхоналаридан эълон қилинган барча тегишли постларни зудлик билан ўчириб ташлашни ва келгусида бундай ҳаракатлар такрорланмаслигини талаб қилди;

  • Постнинг ўчирилиши: Олиб борилган музокаралар ва билдирилган талаб натижасида 26 октябрь ҳолатига кўра, Эроннинг Еревандаги элчихонаси Самарқандга оид постни тармоқдан тўлиқ олиб ташлади.

Ўзбекистон талаби бажарилди: Эрон элчихонаси Самарқанд ҳақидаги баҳсли баёнотини ўчирди

Тошкентнинг ушбу дипломатик қадами Ўзбекистон ўз тарихий-маданий мероси, миллий шаъни ва суверенитетини халқаро майдонда ҳимоя қилишда қатъий позицияда туришини яна бир бор исботлади.

Ўзбекистон ТИВМарко РубиоСамарқандЭрон элчихонаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Эронга расмий норозилик нотаси топширди ва постларни ўчиришни талаб қилдиЎзбекистон Эронга расмий норозилик нотаси топширди ва постларни ўчиришни талаб қилдиКеча 09:05Марко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолдиМарко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолди20 октябр 00:01Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?19 октябр 14:51Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиМарко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилинди19 октябр 13:44Марко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиМарко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олди19 октябр 07:28АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиАҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келди18 октябр 20:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди