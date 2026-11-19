20 ноябрь куни об-ҳаво қандай бўлиши маълум қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзгидромет 20 ноябр куни Ўзбекистон ҳудудларида ўзгарувчан ҳаво ва айрим жойларда ёғингарчилик кутилаётганини маълум қилди.
- Тошкент шаҳри ҳамда бир қатор вилоятларда эрталаб ва кечқурун ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши, тоғли ҳудудларда эса қор ёғиши мумкин.
- Республиканинг кўплаб ҳудудларида шамол тезлиги 13–18 м/с гача кучайиб, чанг-тўзонлар кўтарилиши ва туман тушиши кутилмоқда.
Ўзгидромет 20 ноябрь, жума куни Ўзбекистон ҳудудларида кутилаётган об-ҳаво прогнозини эълон қилди.
Унга кўра, Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Эрталаб ва кечқурун ёмғир ёғиши, момақалдироқ кузатилиши мумкин. Кундузи эса ёғингарчилик кутилмайди. Шамол йўналишини ўзгартириб, шарқдан 3–8 м/с тезликда эсади. Эрталаб ва кечқурун унинг тезлиги 12–15 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзон кўтарилиши мумкин. Пойтахтда ҳарорат кечаси 10–12 даража, кундузи эса 22–24 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.
Қорақалпоғистон Республикасида ҳаво ўзгарувчан бўлади, куннинг иккинчи ярмида айрим жойларда ёмғир ёғиши мумкин. Шамол шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 3-8 даража илиқ, кундузи 15-20 даража илиқ бўлади.
Хоразм вилоятида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 3-8 даража илиқ, кундузи 15-20 даража илиқ бўлади.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Баъзи жойларга туман тушиши мумкин. Шамол шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади, баъзи жойларда 13-18 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 8-13 даража илиқ, кундузи 20-25 даража илиқ бўлади.
Тошкент ва Сирдарё вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, кечқурун ва эрталаб айрим жойларда ёмғир ёғиши, момақалдироқ бўлиши мумкин. Кундузи ёғингарчилик кутилмайди. Ғарбий шамол йўналишини ўзгартириб, шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади, баъзи жойларда 13-18 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 8-13 даража илиқ, кундузи 20-25 даража илиқ бўлади.
Самарқанд ва Жиззах вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Баъзи жойларга туман тушиши мумкин. Ғарбий шамол йўналишини ўзгартириб, шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади, баъзи жойларда 13-18 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 8-13 даража илиқ, кундузи 20-25 даража илиқ бўлади.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 10-15 даража илиқ, кундузи 23-28 даража илиқ бўлади.
Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, кечқурун ва эрталаб айрим жойларда ёмғир ёғиши мумкин. Кундузи ёғингарчилик кутилмайди. Баъзи жойларга туман тушади. Ғарбий шамол йўналишини ўзгартириб, шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 2-7 даража илиқ, кундузи 13-18 даража илиқ бўлади.
Республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, баъзи жойларда ёғингарчилик (ёмғир, қор) бўлади, туман тушиши мумкин. Ғарбий шамол йўналишини ўзгартириб, шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади, баъзи жойларда 13-18 м/с гача кучайиши мумкин. Ҳарорат кечаси 2-7 даража илиқ, кундузи 12-17 даража илиқ бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…