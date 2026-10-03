Ҳиндистонда фоҳишахонадан Ўзбекистон фуқароси қутқарилди

·2·Жамият
Ҳиндистонда фоҳишахонадан Ўзбекистон фуқароси қутқарилди

Ҳиндистоннинг Ҳайдаробод шаҳрида полиция меҳмонхоналардан бирида ноқонуний фаолият юритилаётганини аниқлаб, олти нафар хорижлик аёлни қутқарган. Дастлаб уларнинг барчаси Ўзбекистон фуқаролари экани ҳақида хабар тарқалган эди. Бироқ кейинчалик бу маълумотга аниқлик киритилди.

Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги маълумотига кўра, Ўзбекистоннинг Ҳиндистондаги элчихонаси ва маҳаллий полиция ўртасида ўтказилган текширув натижасида қутқарилган аёллардан фақат бири Ўзбекистон фуқароси экани аниқланган. Қолган икки нафар аёл эса бошқа давлат фуқаролари бўлиб чиққан.

Ҳодиса юзасидан Ҳиндистоннинг тегишли қонунчилиги асосида жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда. Маҳаллий полиция меҳмонхонадаги ноқонуний фаолиятга алоқадор деб гумон қилинган икки кишини ҳибсга олган.

Ўзбекистон фуқаросининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида элчихона томонидан Ҳайдаробод полицияси билан расмий мулоқот ўрнатилган. Фуқаро элчихона иштирокида шаҳарнинг Кукатпалли ҳудудидаги ижтимоий хизматлар бошпанасига жойлаштирилган.

Айни вақтда уни Ўзбекистонга қайтариш масаласи бўйича тегишли ишлар олиб борилмоқда. Вазият Ўзбекистоннинг Ҳиндистондаги элчихонаси назоратига олинган.

ҲайдарободЎзбекистон ТИВҲиндистонЭлчихона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бангкокдаги поезд ва автобус тўқнашувида Ўзбекистон фуқаролари жабрланмадиБангкокдаги поезд ва автобус тўқнашувида Ўзбекистон фуқаролари жабрланмади18 май 22:52Хатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолдиХатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолди7 июл 11:57Чирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилдиЧирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилди29 июн 09:50Наманган вилоятида ҳожатхонага тушиб кетган бола қутқарилдиНаманган вилоятида ҳожатхонага тушиб кетган бола қутқарилди23 май 15:04Чирчиқ дарёсида қолиб кетган фуқаро қутқарилди...Чирчиқ дарёсида қолиб кетган фуқаро қутқарилди...11 май 09:28Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)5 сентябр 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди