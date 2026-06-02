Florentino Perez verspricht neue Stars für Real Madrid

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Florentino Perez verspricht neue Stars für Real Madrid

Aufregende Zeiten stehen den Fans von Real Madrid bevor. Nachdem die „Königlichen“ die vergangene Saison überraschend ohne Titel beendeten, stehen sie nun vor einer großen Transferoffensive. Vereinspräsident Florentino Perez hat seine ehrgeizigen Pläne öffentlich gemacht, den Kader im kommenden Sommertransferfenster grundlegend zu erneuern und die besten Spieler der Welt nach Madrid zu holen.

Der Vereinschef betonte, dass er in Kürze eine große Ankündigung machen werde, die nicht nur die Transfers von Real Madrid, sondern auch die globalen Pläne des Vereins betrifft.

Florentino Perez: „Wir wissen genau, wen wir brauchen“

Florentino Perez, der als Transferkönig der „Königlichen“ gilt, beruhigte die Anhänger im Santiago Bernabeu mit folgenden Worten:

„In den kommenden Tagen werden wir ausführlich über verschiedene Großprojekte sprechen, die wir für die glänzende Zukunft von Real Madrid umsetzen – nicht nur im sportlichen, sondern auch im sozialen und wirtschaftlichen Bereich. Unsere Fans müssen sich keine Sorgen machen – neue strahlende Stars und große Transfers stehen vor der Tür. Wir wissen genau, welche Positionen wir verstärken müssen, und diese neuen Spieler werden in der nächsten Saison definitiv das Trikot von Real Madrid tragen.“

Die vergangene Saison ist Geschichte

Es sei daran erinnert, dass die abgelaufene Saison für die Madrilenen recht erfolglos und mühsam verlief. Die „Los Blancos“ belegten in der La Liga mit 86 Punkten lediglich den zweiten Platz.

Am schmerzhaftesten war, dass die Madrilenen den Meistertitel das zweite Jahr in Folge ihrem Erzrivalen Barcelona überlassen mussten.

Doch nach der heutigen Aussage von Perez blicken Millionen von Madrid-Fans wieder mit großer Hoffnung und Zuversicht auf die neue Saison. Wir werden sehen, mit welchen Superstar-Transfers Perez die Fußballwelt diesmal überraschen wird. Wir bleiben an der Entwicklung dran!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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