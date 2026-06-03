Transferwert von Abduqodir Husanov erreicht 50 Millionen Euro

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Transferwert von Abduqodir Husanov erreicht 50 Millionen Euro

Großartige Nachrichten von den englischen Rasenplätzen bringen Stolz und Freude für usbekische Fußballfans. Die Marktwerte der Profispieler in der englischen Premier League, der stärksten und intensivsten nationalen Meisterschaft der Welt, wurden überprüft und aktualisiert. Bemerkenswert ist, dass infolge dieses Updates der Transferwert von Abduqodir Husanov, einem talentierten Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft und soliden Verteidiger des englischen Spitzenklubs Manchester City, deutlich gestiegen ist.

Historischer Anstieg: Abduqodir Husanov ist Asiens wertvollster Spieler!

Nach den neuesten offiziellen Daten des maßgeblichen Portals Transfermarkt, das globale Fußballstatistiken und Transfers abdeckt, ist der Transferwert unseres talentierten 21-jährigen Verteidigers auf ein Rekordniveau gestiegen:

  • Vorheriger Wert: 35 Millionen Euro

  • Aktueller neuer Wert: 50 Millionen Euro

  • Netto-Wertsteigerung: 15 Millionen Euro (fast 43 %oder 1,4-mal höher als der vorherige Wert)

Dieser massive Sprung ist nicht vorübergehend, sondern resultiert aus den äußerst konstanten und hochklassigen Leistungen des usbekischen Verteidigers in der letzten Saison sowie seinen zuverlässigen und wirkungsvollen Auftritten in der Startelf von Manchester City. Dank dieses historischen Ergebnisses gilt Abduqodir Husanov nun offiziell als wertvollster Fußballer des gesamten asiatischen Kontinents.

Nationalmannschaft und bevorstehender großer Test

Derzeit verteidigt unser Landsmann die Ehre unseres Landes nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch auf internationaler Bühne würdig. Erwähnenswert ist, dass Husanov nun zum Kader der usbekischen Nationalmannschaft gestoßen ist und sich gemeinsam mit unseren Vertretern ernsthaft auf die Endrunde der FIFA-WM 2026 vorbereitet.

Nächstes großes Spiel: Vor dieser prestigeträchtigen Weltmeisterschaft bestreitet unsere Nationalmannschaft ihr nächstes ernstes und spannendes Testspiel gegen eine der stärksten Mannschaften Europas, die niederländische Nationalmannschaft.

Wir wünschen Abduqodir seinerseits neue Siege und große Triumphe sowohl bei Manchester City als auch in unserer Nationalmannschaft! Verfolgen Sie auf Zamin stets die aktuellsten, zuverlässigsten und erfreulichsten Nachrichten des usbekischen Fußballs.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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