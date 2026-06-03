Manchester-City-Cheftrainer Pep Guardiola hat sich erneut lobend über den usbekischen Nationalspieler und Verteidiger Abdukodir Khusanov geäußert. Der spanische Trainer hob dabei besonders die Vielseitigkeit, die physische Stärke und das Spielverständnis des usbekischen Spielers hervor.

Guardiola bewertete Khusanov als einen Spieler, der in verschiedenen Positionen der Abwehrreihe eingesetzt werden kann. Seiner Meinung nach kann Abdukodir sowohl in der Innenverteidigung als auch auf fast allen anderen Defensivpositionen effektiv spielen, mit Ausnahme des linken Außenverteidigers.

„Er kann im Zentrum und auf fast jeder Position in der Abwehrkette spielen, außer vielleicht als linker Außenverteidiger“, sagte Guardiola.

Diese Einschätzung zeigt, wie wichtig Khusanov für Manchester City wird. Für einen Trainer wie Pep Guardiola, der enormen Wert auf taktische Details legt, ist ein vielseitiger Verteidiger von unschätzbarem Wert. Ein solcher Spieler ermöglicht es dem Trainer, verschiedene Spielpläne umzusetzen, das System je nach Gegner anzupassen und die Balance im Kader zu wahren.

Der spanische Experte betonte auch Khusanovs herausragendes Spielverständnis. Dies ist ein entscheidender Aspekt für jeden Verteidiger. Im modernen Fußball beschränkt sich die Rolle eines Verteidigers nicht nur auf Balleroberungen oder gewonnene Zweikämpfe; er muss Situationen vorausahnen, richtige Entscheidungen am Ball treffen und am Spielaufbau teilnehmen.

„Sein Spielverständnis ist exzellent; er ist zuverlässig, beständig und körperlich sehr stark“, betonte Guardiola.

Diese Worte sind eine große Anerkennung für Khusanov. Um bei Manchester City Stammspieler zu sein, muss ein Spieler nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent, schnell im Denken und taktisch versiert sein. Guardiola stellt offen fest, dass er genau diese Qualitäten in Abdukodir sieht.

Besonders bemerkenswert ist, dass Pep Guardiola Khusanov mit Kyle Walker in dessen Bestform verglich. Walker war über Jahre hinweg eine Stütze in der Abwehr von Manchester City und zeichnete sich durch seine Schnelligkeit, körperliche Kraft, Zuverlässigkeit in Eins-gegen-Eins-Duellen und Beständigkeit in großen Spielen aus.

„Wie Kyle Walker in seiner besten Zeit“, sagte Guardiola.

Ein solcher Vergleich ist kein gewöhnliches Kompliment. Kyle Walker war einer der wichtigsten Verteidiger in Peps System und spielte eine große Rolle bei der Neutralisierung schneller Stürmer, dem Schließen von Lücken in der Abwehr und der Wahrung der Teamstruktur. Khusanov mit einem solchen Spieler zu vergleichen, zeigt, wie hoch sein Potenzial eingeschätzt wird.

Abdukodir Khusanovs Anpassung an den englischen Fußball bleibt eine besondere Quelle des Stolzes für usbekische Fans. In einer physisch und taktisch anspruchsvollen Liga wie der Premier League seinen Platz zu finden, ist für jeden Spieler schwer. Das Vertrauen des Trainers bei einem Klub mit so hohen Standards wie Manchester City zu gewinnen, erfordert harte Arbeit.

Khusanov hat in kurzer Zeit seine Stärken gezeigt. Seine körperliche Verfassung, Geschwindigkeit, das Lesen gegnerischer Angriffe und sein sicheres Auftreten auf dem Platz werden vom Trainerstab sehr geschätzt.

Natürlich befindet sich Abdukodir noch in der Entwicklung. Vor ihm liegen noch viele Spiele, große Prüfungen und noch stärkere Gegner. Doch Guardiolas Aussagen zeigen, dass der Spieler auf dem richtigen Weg ist. Lob von einem Experten wie Pep zu erhalten, ist für jeden Fußballer eine enorme Motivation.

Khusanovs Aufstieg auf dieses Niveau ist auch für die usbekische Nationalmannschaft von großer Bedeutung. Einen Verteidiger von hohem Kaliber mit internationaler Erfahrung in der Abwehr zu haben, gibt Cannavaros Team vor der Weltmeisterschaft viel Sicherheit.

In Spielen gegen starke Gegner wie Portugal, Kolumbien und die DR Kongo werden Khusanovs physische Stärke, Schnelligkeit und Spielverständnis entscheidend sein. Bei einer WM ist jede Szene wichtig, und in solchen Momenten ist die Erfahrung eines bei einem Top-Klub gestählten Verteidigers Gold wert.

Guardiolas Vergleich von Khusanov mit Kyle Walker ist ein großes Ereignis für den usbekischen Fußball. Es ist nicht nur eine Meinung über einen Spieler, sondern ein Zeichen dafür, welches Ansehen ein Verteidiger aus Usbekistan im Weltfußball genießt.

Abdukodir Khusanov befindet sich noch in einer wichtigen Phase seiner Karriere, aber die Anerkennung um ihn herum wächst. Die Hauptaufgabe besteht nun darin, dieses Vertrauen auf dem Platz konstant zu bestätigen, Beständigkeit zu zeigen und nach noch höheren Zielen zu streben.

Dass Pep Guardiola so lobend über einen usbekischen Spieler spricht, ist bedeutsam. Für Khusanov beginnt nun eine neue Phase: Er wird nicht mehr nur als Talent gesehen, sondern als Verteidiger, der eine wichtige Rolle im System von Manchester City spielen kann.