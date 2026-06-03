Der Strom erfreulicher Nachrichten, der usbekischen Fußballfans unendlichen Stolz bereitet, reißt nicht ab. Das maßgebliche Portal Transfermarkt, das sich auf globale Fußballanalysen und Statistiken spezialisiert hat, hat die Transferwerte der Spieler der englischen Premier League (EPL) offiziell aktualisiert. Bemerkenswert ist, dass im Rahmen dieses Updates eine Liste der 10 talentierten Spieler veröffentlicht wurde, deren Marktwert in der vergangenen Saison am stärksten gestiegen ist.

Zur größten Freude für uns befindet sich unter dieser prestigeträchtigen Elite und den Weltstars unser Landsmann, der solide Verteidiger von Manchester City und der usbekischen Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov !

Der Transferwert unseres Landsmanns hat 50 Millionen Euro erreicht!

Dank seiner konstanten und zuverlässigen Leistungen für den englischen Spitzenklub und die Nationalmannschaft in dieser Saison ist der Marktwert von Abduqodir Husanov um weitere 15 Millionen Euro gestiegen. Damit liegt der aktuelle Transferwert unseres talentierten 22-jährigen Verteidigers bei genau 50 Millionen Euro . Dies ist ein absoluter Rekord in der Geschichte des usbekischen Fußballs.

Die Spitze der Liste belegt der Stürmer von Bournemouth, Eli Kroupi. Sein Wert stieg auf einen Schlag um 30 Millionen Euro und wird derzeit auf 70 Millionen Euro geschätzt.

Top 10 der Spieler mit dem höchsten Wertanstieg in der EPL

In der folgenden analytischen Tabelle können Sie die 10 begehrtesten jungen Stars im Detail kennenlernen, die ihren Wert auf englischen Rasenplätzen maximiert haben:

Platz Spieler (Verein) Aktueller Wert (Mio. €) Wertsteigerung (Mio. €) 1 Eli Kroupi (Bournemouth) 70 +30 2 Rayan Cherki (Manchester City) 90 +25 3 Nico O'Reilly (Manchester City) 70 +20 4 Kobbie Mainoo (Manchester United) 70 +20 5 Ryan (Bournemouth) 60 +20 6 Elliot Anderson (Nottingham Forest) 75 +15 7 Igor Thiago (Brentford) 65 +15 8 Abduqodir Husanov (Manchester City) 50 +15 9 Mateus Fernandes (West Ham) 50 +15 10 William Osula (Newcastle) 28 +13

Ein Grund zum Stolz: Abduqodir Husanov gilt nicht nur bei Manchester City, sondern in der gesamten Premier League als einer der vielversprechendsten und wertvollsten Verteidiger. Sein Erfolg steigert natürlich die Stimmung der Fans unserer Nationalmannschaft vor den anstehenden Qualifikationsspielen zur FIFA-Weltmeisterschaft.

Wir wünschen Abduqodir Husanov weiterhin viel Erfolg auf englischen Plätzen und in unserer Nationalmannschaft. Verfolgen Sie auf Zamin stets neue Meilensteine im usbekischen Fußball, die neuesten Werte auf dem Transfermarkt und die aktuellsten Nachrichten aus der Welt des Sports.