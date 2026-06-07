Kylian Mbappe und die Weltmeisterschaft: Ein Turnier der Erlösung für den Real-Madrid-Star

Obwohl nur noch wenige Tage bis zum Beginn der Weltmeisterschaft 2026 verbleiben, ist die Aufregung um Kylian Mbappe geringer als erwartet. Dies lässt sich auf die erfolglose Saison des Stürmers bei Real Madrid zurückführen. Für den Spieler, dessen Beziehung zu den Fans im Bernabeu sich verschlechtert hat, ist das Turnier in Nordamerika eine großartige Gelegenheit, sich neu zu erfinden und dem Druck im Klub zu entkommen. Laut Goal.com Bericht .

Obwohl Mbappe in der abgelaufenen Saison produktiv war, konnte er keine großen Trophäen gewinnen. Angesichts interner Konflikte im Madrider Klub und Missverständnissen mit der Führungsebene fiel er in der Gunst der Fans. Nun konzentriert sich der 27-jährige Stürmer ganz auf die französische Nationalmannschaft, mit dem Ziel, die Niederlage im Finale 2022 zu rächen und den Weltmeistertitel zurückzuholen.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass Mbappe 25 Tore in der La Liga und 17 in der Champions League sowie der Copa del Rey erzielte, was insgesamt 40 Tore bedeutet. Die zweite Saisonhälfte war jedoch deutlich schwieriger für ihn. Ab Februar konnte er aufgrund von Verletzungen und angespannten Beziehungen zum Interimstrainer Alvaro Arbeloa nur noch vier Mal treffen.

Für Real Madrid war dies die zweite trophäenlose Saison in Folge. Mbappe, der 2024 als Free Agent von Paris Saint-Germain kam, hat in Madrid noch nicht vollständig seinen Platz gefunden. Dennoch ist die Weltmeisterschaft seine Lieblingsbühne, und er ist bereit, in Nordamerika erneut Geschichte zu schreiben.