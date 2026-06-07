Juventus verstärkt Angriffsreihe mit Alexander Sørloth und Randal Kolo Muani

Der Turiner Klub Juventus ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden, um seine Angriffsreihe vor der neuen Saison grundlegend zu erneuern. Die Führung der „Bianconeri“ betrachtet den Transfer des Atlético Madrid-Stürmers Alexander Sørloth als Priorität, danach wird man sich auf die Verpflichtung des PSG-Stars Randal Kolo Muani konzentrieren. Die Verhandlungen mit dem norwegischen Stürmer wurden positiv abgeschlossen, und er hat einem Vierjahresvertrag beim Turiner Klub mit einem Jahresgehalt von 4 Millionen Euro zugestimmt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Derzeit steht noch eine Einigung über die Ablösesumme mit Atlético Madrid aus. Der spanische Klub fordert mehr als 30 Millionen Euro für seinen Stürmer. Dennoch wird erwartet, dass die guten Beziehungen zwischen den beiden Klubs und der Faktor Nico González, der die letzte Saison auf Leihbasis in Madrid verbrachte, diese Vereinbarung erleichtern.

Außerdem plant Juventus, den PSG-Stürmer Randal Kolo Muani zurück in die eigenen Reihen zu holen. Der französische Fußballer spielte zuvor auf Leihbasis in Turin und erzielte in 22 Spielen 10 Tore. Die Pariser fordern 40 Millionen Euro für den Stürmer, haben aber Bereitschaft signalisiert, bei den Zahlungsmodalitäten Kompromisse einzugehen.

Die Notwendigkeit, Stürmer zu kaufen, hängt mit dem gescheiterten Abschluss der Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Dušan Vlahović zusammen. Der serbische Nationalspieler wird den Klub Ende Juni als Free Agent verlassen. Die Parteien konnten sich nicht auf das Gehalt einigen: Vlahović forderte 8 Millionen Euro, während der Klub mitteilte, nicht mehr als 6 Millionen Euro bieten zu können.

Der Klub nimmt nicht nur im Angriff, sondern auch in der Abwehr und im Torwartbereich Veränderungen vor. Nachdem der Transfer des Liverpool-Torhüters Alisson nicht zustande kam, richtete Juventus sein Augenmerk auf den Torhüter von Aston Villa, Emiliano Martínez. Cheftrainer Luciano Spalletti hat das Ziel, die Mannschaft in allen Bereichen zu verstärken, um in der neuen Saison den Serie-A-Titel zurückzuerobern.