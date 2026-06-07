Absage an Tottenham: Brighton fordert 50 Mio. Pfund für Abwehrspieler

Der Londoner Klub Tottenham Hotspur hat eine Absage bezüglich Jan Paul van Hecke erhalten, der eines ihrer Hauptziele im Sommer-Transferfenster war. Brighton lehnte das zweite offizielle Angebot für den niederländischen Abwehrspieler ab. Die Nordlondoner versuchen, eine Abwehrreihe zu verstärken, die in der letzten Saison mit Problemen zu kämpfen hatte, doch die "Möwen" behalten in den Verhandlungen eine feste Position bei. Laut Goal.com berichtet .

Brightons CEO Paul Barber bestätigte das Interesse von Tottenham und die abgelehnten Angebote. Seinen Worten zufolge will der Klub seine besten Spieler nicht billig abgeben. Der 25-jährige Jan Paul van Hecke hat sich in der Premier League bewährt und ist zu einer Schlüsselfigur des Teams geworden.

Obwohl der aktuelle Vertrag des Spielers noch ein Jahr läuft, will Brighton ihn nicht für weniger als 50 Millionen Pfund verkaufen. Paul Barber betonte in einem Interview mit talkSPORT: "Wir haben zwei Angebote von Tottenham in der letzten Woche abgelehnt. Unser Ziel ist es, einen starken Kader für Fabian Hürzeler zu behalten und respektabel in europäischen Wettbewerben anzutreten."

Jan Paul van Hecke wurde 2020 für nur 2 Millionen Pfund von NAC Breda gekauft. Derzeit zeigen nicht nur Tottenham, sondern auch Klubs wie Liverpool und Newcastle Interesse. Die Führung von Brighton plant, um die oberen Tabellenplätze zu kämpfen, während sie das Gleichgewicht zwischen jungen Talenten und erfahrenen Spielern bewahrt.