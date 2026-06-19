Bogdan Guskov trifft in Serbien im Rematch auf Jan Blachowicz

Der letzte Sommermonat hat für Fans der Mixed Martial Arts (MMA) mit spannenden und heißen Neuigkeiten begonnen. Am 1. August findet in Belgrad, der Hauptstadt von Serbien, das nächste große und prestigeträchtige "UFC Belgrade"-Turnier statt. An diesem erwarteten Sportabend wird auch einer der hellsten Sterne der usbekischen MMA-Welt, unser Landsmann Bogdan Guskov (18-3-1), der für seine kraftvollen Knockout-Schläge bekannt ist, den Octagon betreten.

Im Rahmen dieses Wettbewerbs wird unser Vertreter in der Halbschwergewichtsklasse gegen den erfahrenen und gefährlichen polnischen ehemaligen UFC-Champion Jan Blachowicz antreten, um eine offene Rechnung zu begleichen.

Alte Abrechnungen im Octagon: Details zum unvergesslichen "UFC 323"

Dies ist nicht das erste Mal, dass diese beiden geschickten Sportler aufeinandertreffen. Sportbegeisterte erinnern sich gut, dass der erste heftige Zusammenstoß zwischen Guskov und Blachowicz am 6. Dezember 2025 im Rahmen des in den USA organisierten "UFC 323"-Turniers stattfand.

Damals endete der Kampf nach drei Runden eines kompromisslosen und ausgeglichenen Kampfes nach der Entscheidung der Punktrichter mit einem Unentschieden. Obwohl beide Sportler ihre volle Kraft zeigten, blieb es ungeklärt, wer der wahre Sieger im Octagon war. Nun, einige Monate später, haben sie die Gelegenheit, diesen unvollendeten Streit auf serbischem Boden endgültig beizulegen.

Aktuell weist Bogdan Guskov in seiner Profikarriere eine Bilanz von 18 Siegen, 3 Niederlagen und einem Unentschieden auf. Dieses bevorstehende Rematch ist ein sehr wichtiges Fundament für unseren Landsmann, um in den UFC-Rankings weiter aufzusteigen und einen mutigen Schritt in Richtung des Meisterschaftsgürtels zu machen.

Abschließendes Fazit der Zamin-Sportkommentatoren: Dieser Kampf in Belgrad wird zweifellos einer der spektakulärsten Rematches des Jahres sein. Unsere Fans glauben fest daran, dass Bogdan aus den Situationen des ersten Kampfes die richtigen Schlüsse gezogen hat und Blachowicz dieses Mal vorzeitig besiegen kann. Wir wünschen unserem Landsmann riesigen Erfolg und einen glanzvollen Sieg gegen den erfahrenen polnischen Gegner. Vorwärts, Bogdan!

Verfolgen Sie die neuesten UFC-Insights, Details zu Bogdan Guskovs Trainings vor dem Kampf und die heißesten Nachrichten aus Belgrad immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!