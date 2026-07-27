Riesiger Bison greift Auto an: Schrecklicher Vorfall auf Video festgehalten

Berühmte US-amerikanische Yellowstone-NationalparkEin gefährlicher Vorfall, den Touristen beobachtet haben, hat in den sozialen Medien für große Diskussionen gesorgt. Ein riesiger Bison griff plötzlich ein fahrendes Auto an und rammte es mit einem heftigen Stoß. Infolgedessen platzte einer der Reifen des Fahrzeugs.

Das Ereignis wurde auf Video festgehalten und am Mittwoch von TikTok Nutzerin Tonya Names veröffentlicht. In ihrem Begleittext schrieb sie, dass sie das Autofenster hochrollen wollte, bevor sie sich einem langsam fahrenden SUV näherte, und genau in diesem Moment stürzte sich der riesige Bison unerwartet auf das Auto.

Im Video ist nach dem heftigen Stoß des Bisons auch deutlich das Zischen der Luft aus dem Autoreifen zu hören. Danach war der SUV-Fahrer gezwungen, das Fahrzeug am Straßenrand anzuhalten. Im Video wird nicht angegeben, wie viele Personen sich im Auto befanden.

Dies ist nicht der erste gefährliche Vorfall mit Bisons im Yellowstone-Nationalpark. Ende Juni dieses Jahres wurde nördlich des Gebiets Fishing Bridge gelegenen Mud Volcano ein 12-jähriger Junge bei einem Bisonangriff verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Zudem wurde Anfang Juli ein weiterer Vorfall verzeichnet. Ein 65-jähriger Yellowstone Lake nahe dem Bridge Bay Compound Gebiet, der mit seiner Enkelin spazieren war, namens Carl Isom-McDaniel , wurde ebenfalls von einem Bison angegriffen.

Seinen Angaben zufolge zeigte der Bison zunächst kein aggressives Verhalten. „Er sah nicht aggressiv aus, aber irgendwann hat er sich ein Ziel ausgesucht“, erinnerte sich Carl Isom-McDaniel an den Vorfall.

Experten rufen Besucher des Yellowstone-Nationalparks dazu auf, sich keinen Wildtieren zu nähern, einen sicheren Abstand einzuhalten und ihr Verhalten nicht zu stören. Denn solche Tiere mögen äußerlich ruhig wirken, können jedoch jederzeit unerwartet angreifen.