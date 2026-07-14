In der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 erlitt die usbekische Nationalmannschaft eine schmerzhafte 1:3-Niederlage gegen die Demokratische Republik Kongo und beendete damit ihr Turnier. Der Stürmer, der unsere Träume zerstörte, indem er in diesem Spiel zweimal gegen unseren Torhüter Abduvohid Nematov traf Yoane Wissa musste sehr schwierige, ja sogar schreckliche Prüfungen überstehen, bevor er seinen heutigen Erfolg erreichte.

Zamin.uz präsentiert die unglaubliche Geschichte eines Fußballers, der sein Land bei der Weltmeisterschaft würdig vertrat und abseits des Platzes echten Heldenmut bewies.

„Ich schrie, aber ich konnte nicht atmen...“ – Der Anschlag von 2021

Das Leben von Yoane Wissa hätte nicht nur wegen seiner WM-Tore, sondern bereits im Sommer 2021 enden können.

Am 1. Juli jenes Jahres wartete eine 36-jährige Frau namens Laetitia in der Nähe des Hauses von Yoane Wissa, der damals für den französischen Klub FC Lorient spielte, und bat um ein Autogramm. Der Fußballer schöpfte keinen Verdacht. Doch dies war der Beginn eines finsteren Plans.

Gegen Mitternacht kehrte die Frau zurück und klopfte an die Tür. Sobald sich diese öffnete, schüttete sie dem Fußballer eine starke Säure ins Gesicht. Das Ziel der Täterin war es, die kleine Tochter des Fußballers zu entführen.

Aus der gerichtlichen Aussage von Yoane Wissa: „Ich öffnete die Tür und mir wurde eine Flüssigkeit ins Gesicht geschüttet. Ich schrie und konnte nicht atmen.“

Trotz schwerer Verbrennungen sammelte Yoane seine Kraft, leistete Widerstand und rettete seine Tochter. Dank derdringenden Operation durch die Ärzte konnte er sein Augenlicht bewahren, obwohl er nun für den Rest seines Lebens auf spezielle Augentropfen angewiesen ist.

Psychische Traumata und Panikattacken

Dieser Vorfall hinterließ nicht nur körperliche, sondern auch schwere psychische Narben. Der Fußballer und seine Frau kehrten mit Hilfe eines Psychologen nach langer Zeit ins Leben zurück. Während seine Frau unter schweren Depressionen litt, begann der Fußballer selbst an Panikattacken zu leiden.

Yoane Wissa: „Nach diesem Vorfall wurde ich ein sehr verschlossener Mensch. Ich kann nicht an Orten mit Fremden sein. Selbst wenn ich auf der Straße gehe, schaue ich immer ängstlich zurück. Ich kann nicht schlafen, wenn nachts ein Fremder in meiner Nähe ist.“

Der Weg vom schrecklichen Verbrechen zum WM-Star

Das wahre Motiv der Frau, die dieses Verbrechen beging, wurde während der Ermittlungen enthüllt und schockierte alle. Laetitia hatte ihrem Freund eine Schwangerschaft vorgetäuscht und wollte, um diese Lüge zu vertuschen, das Baby von jemand anderem stehlen und als ihr eigenes ausgeben. Das Schrecklichste ist, dass sie einen Tag nach dem Angriff auf Wissa eine weitere gambische Frau angriff, wobei diese 25 % Verbrennungen am Körper erlitt.

Nach vier Jahren Gerichtsverfahren wurde die Täterin wegen versuchten Mordes und versuchter Entführung eines Minderjährigen zu 18 Jahren Haft verurteilt.

Doch diese Ereignisse haben Yoane nicht gebrochen; im Gegenteil, sie haben ihn dazu angespornt, noch stärker zu werden:

Säureangriff

1. Juli 2021

In der Nähe seines Hauses wurde ihm Säure ins Gesicht geschüttet. Er rettete heldenhaft seine Tochter und unterzog sich schweren Augenoperationen.

Der Flug in England

2021–2025

Er wechselte zum englischen Premier-League-Klub FC Brentford und wurde mit seinem starken Willen zu einem der Hauptstars des Teams.

Super-Transfer

September 2025

Der wohlhabende englische Klub Newcastle kaufte diesen talentierten Stürmer für 55 Millionen Pfund .

Held der WM 2026

Juni 2026

Er erzielte 3 Tore bei der Weltmeisterschaft, darunter 2 Tore gegen Usbekistan, und führte das Team der DR Kongo in eine historische Phase.

„Er hat sich nie beschwert...“

Wissas ehemaliger Teamkollege Pierre-Yves Hamel beschreibt seine innere Stärke wie folgt:

„Nach dem Angriff hat er sich kein einziges Mal beschwert, er hat nicht mit dem Schicksal gehadert. Yoane wollte einfach nur leben und sich weiterentwickeln, indem er nach vorne blickte. Sein heutiger Erfolg ist die verdiente Belohnung für seine unermüdliche Arbeit.“

Yoane Wissa ist nicht nur ein geschickter Stürmer, der auf dem Platz die gegnerische Abwehr durchbricht, sondern auch ein wahres Symbol für Willenskraft, das die brutalsten Prüfungen des Lebens überstanden hat.