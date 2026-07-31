Amerikanischer 18-Jährige wird jüngster Professor der Welt

Ein 18-jähriger junger Mann in den USA hat eine einzigartige Leistung vollbracht und es als jüngster Professor der Weltgeschichte in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Derzeit unterrichtet er seine Altersgenossen an der Universität und setzt seine wissenschaftliche Laufbahn erfolgreich fort. Dies gab der Pressedienst von Guinness World Records bekannt.

Es wird berichtet, dass Nathan Thomas in einer Ingenieursfamilie aufgewachsen ist. Schon als Kind zeigte er großes Interesse an Mathematik, Technologie, Ingenieurwesen und Naturwissenschaften. Sein Wissensdurst zeigte sich sehr früh – Nathan begann bereits im Alter von 10 Jahren am Miami Dade College zu studieren. Vier Jahre später, mit 14, wurde er an der Florida International University angenommen.

Im Jahr 2023, im Alter von nur 18 Jahren, erwarb er sowohl den Bachelor- als auch den Master-Abschluss in Elektrotechnik mit Auszeichnung. Dies wurde zu einem der wichtigsten Meilensteine in seiner akademischen Laufbahn.

Genau in diesem Alter begann er seine Lehrtätigkeit an der Universität und wurde als qualifizierter Professor eingestellt. Damit stellte er als jüngster Professor der Welt einen neuen Weltrekord auf. Er brach damit den langjährigen Rekord von Colin Maclaurin,der 1746 starb und im Alter von 19 Jahren Professor geworden war.

Laut Nathan ist das Wichtigste an der Universität nicht das Alter eines Menschen, sondern dessen Wissen und harte Arbeit.

„Alle kommen hierher für ein Ziel – um Wissen zu erlangen. Das Alter selbst spielt keine große Rolle. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, meine Arbeit gut zu machen und den Studierenden nach Kräften zu helfen“, sagt er.

Mittlerweile ist Nathan Thomas 21 Jahre alt. Neben seiner Professur setzt er seine Ausbildung fort. Derzeit arbeitet er an der University of Miami an der Erlangung des Doktors der Rechtswissenschaften (JD). In Zukunft strebt er eine Tätigkeit im Bereich des Geistigen Eigentums mit Spezialisierung auf MINT-Fächer an.

Gleichzeitig nimmt er sich Zeit für seine persönlichen Interessen. Nathan spielt gerne Basketball, Tennis und Golf, spielt Klavier und hört gerne Musik. Sein Lebensweg beweist einmal mehr, dass das Alter kein Hindernis für große Erfolge ist.