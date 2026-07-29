Vater, der das Weinen seines Babys befürchtete, überrascht Passagiere

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Vater, der das Weinen seines Babys befürchtete, überrascht Passagiere

Vor einem Nachtflug ergriff ein junger Vater namens Chen eine bemerkenswerte Initiative für den Komfort der anderen Passagiere. In Anbetracht der Möglichkeit, dass sein Baby während des Fluges weinen könnte, kaufte er 100 Paar Ohrstöpsel für seine Sitznachbarn.

Er beschloss außerdem, die Ohrstöpsel zu verteilen, um sich im Voraus bei den Passagieren zu entschuldigen. Diese aufrichtige und rücksichtsvolle Geste wurde von den Flugzeuginsassen sehr warm aufgenommen.

Viele Passagiere dankten Chen für diese Höflichkeit und Aufmerksamkeit und lehnten es ab, die Ohrstöpsel anzunehmen. Sie sagten, das Weinen eines Babys sei völlig natürlich und niemand solle sich darüber ärgern. Das Verhalten des jungen Vaters sorgte auch in den sozialen Medien für viele positive Reaktionen.

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Charos
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