Rogbid SpinR Smartwatch: 100 Tage Akkulaufzeit und 50 Dollar Preis

Wie ixbt.com berichtet, wurde die robuste Rogbid SpinR Smartwatch mit einem einzigartigen mechanischen Steuerrad auf den Markt gebracht. Zu einem Preis von nur 50 Dollar zieht dieses Gadget die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten durch extreme Langlebigkeit, ein größeres Display und eine rekordverdächtige Akkulaufzeit mit einer Ladung auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist das mechanische Drehrad an der Gehäuseseite. Wie die Hersteller erklären, müssen Benutzer nicht mehr ständig mit dem Finger über das Display wischen, um durch Menüs und Einstellungen zu navigieren. Dieser Mechanismus, der an optische Räder von Computerbsen erinnert, erfasst Bewegungen präzise und wandelt sie in Steuerbefehle um.

Robustes Gehäuse und technische Möglichkeiten

Der Rogbid SpinR ist auch hinsichtlich seiner Abmessungen und Haltbarkeit bemerkenswert. Das Gadget ist in einem massiven und geschützten 51 mm Gehäuse mit einer Dicke von 13,4 mm untergebracht. Zudem ist das Gerät nach dem IPX8-Standard wassergeschützt, was zusätzlichen Komfort im Alltag bietet.

Die Uhr ist mit einem großen 1,7-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 360x360 Pixeln ausgestattet. Die interne Speicherkapazität beträgt 128 MB. Die Überwachung der Herzfrequenz des Benutzers wird vom modernen optischen Sensor HX3918 übernommen.

Konnektivität und Akkuleistung

Zur Verbindung der Smartwatch mit einem Smartphone wird die Bluetooth 5.4-Technologie verwendet. Um den Preis erschwinglich zu halten, verfügt das Gerät jedoch über kein eigenes GPS-Modul. Während dies im städtischen Alltag kaum auffällt, könnte es für Profisportler wichtig sein.

Der größte Vorteil des Geräts ist seine Energiereserve. Dank des 1100 mAh Akkus kann der Rogbid SpinR im Standby-Modus bis zu 100 Tage ohne Aufladen betrieben werden. Zum Vergleich: Wenn man bedenkt, dass die meisten Flaggschiff-Smartwatches täglich aufgeladen werden müssen, wirkt dieser Wert ziemlich beeindruckend.