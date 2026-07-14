Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans

Einer der hellsten Sterne der Fußballwelt, der Stürmer von Manchester City und der norwegischen Nationalmannschaft, Erling Haaland, kehrte nach seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit einem unerwarteten Geschenk in seine Heimat zurück. Als das Flugzeug der norwegischen Nationalmannschaft am Flughafen Oslo landete, richteten sich alle Blicke auf einen seltsamen Gegenstand in den Händen des Stürmers. Wie Ixbt.com berichtet, brachte der Fußballer eine taxidermische Statue eines Waschbären mit, der eine Whiskeyflasche hält und in Texas gekauft wurde. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Dieses skurrile Souvenir wurde für 750 US-Dollar im berühmten "Wild Bill’s Western Store" in Dallas gekauft. Der norwegische Torjäger nahm die Situation auf seinen Social-Media-Seiten mit Humor und kommentierte: "Er ist mir bis nach Hause gefolgt." Dieser Vorfall sorgte innerhalb kurzer Zeit für weitreichende Diskussionen unter Fußballfans und in den Medien.

Namenssuche für den neuen Begleiter

Erling Haaland präsentierte nicht nur dieses seltsame Geschenk, sondern führte auch eine Umfrage unter seinen Fans auf seiner Instagram-Seite durch. Er beschloss, die Hilfe seiner Fans bei der Namensgebung für den Waschbären in Anspruch zu nehmen. Zu den vorgeschlagenen Optionen gehörten Namen wie "Cowboy", "Ranger", "TEX" und "R.O.W.". Dies zeigt, dass die Stimmung des Spielers auch nach einer Niederlage gut ist.

Zur Erinnerung: Diese Weltmeisterschaft war für die norwegische Nationalmannschaft von historischer Bedeutung. Die Skandinavier erreichten das Viertelfinale und schieden erst nach einer 2:1-Niederlage gegen die englische Nationalmannschaft aus dem Turnier aus. Erling Haaland erzielte während des Turniers 7 Tore und bewies damit erneut, dass er der wahre Anführer seines Teams ist.

Laut der Nachrichtenagentur Associated Press betonte der Fußballer, dass dieses Turnier sein Leben komplett verändert habe. "Um ehrlich zu sein, denke ich, dass dieser Wettbewerb mein Leben verändert hat", sagt der Stürmer von Manchester City. Für ihn werden die Abenteuer in Nordamerika nicht nur wegen der sportlichen Ergebnisse, sondern auch emotional unvergesslich bleiben.

Als Haaland sich von den USA verabschiedete, hinterließ er emotionale Worte in seinen Beiträgen. "Auf Wiedersehen USA, es war sehr bewegend. Danke, dass ihr es so besonders gemacht habt", fügte er hinzu. Nun wird erwartet, dass der Stürmer nach einem kurzen Urlaub zu Manchester City zurückkehrt, um sich auf die Spiele der Premier League vorzubereiten.

Dieses Ereignis bestätigte einmal mehr, wie interessant das Leben von Fußballstars abseits des Platzes für die Fans ist. Die 750-Dollar-Waschbär-Statue wird zweifellos in naher Zukunft zu einem der berühmtesten Exponate in Haalands Sammlung werden.