Wer kommt zu Ronaldos Hochzeit: Eine sensationelle Liste ist aufgetaucht!

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Wer kommt zu Ronaldos Hochzeit: Eine sensationelle Liste ist aufgetaucht!

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez sorgen mit neuen Gerüchten rund um ihre Hochzeit für Gesprächsstoff. Berichten im Netz zufolge sollen zahlreiche Berühmtheiten aus Sport, Film und Musik zur Zeremonie eingeladen sein.

Auf der angeblichen Liste stehen Vin Diesel, Khabib Nurmagomedov, Drake, IShowSpeed, Jennifer Lopez, Rihanna, Kylian Mbappé, Travis Scott und Rodrygo.

Bislang haben sich Ronaldo und Georgina jedoch nicht offiziell zum Hochdatum oder zur Gästeliste geäußert. Die Berichte über eine baldige Hochzeit des Paares bleiben reine Spekulation.

Auch frühere Berichte über Einladungen an bestimmte Prominente wurden von verlässlichen Quellen nicht bestätigt. Daher ist es noch zu früh, die Liste als offiziell anzusehen.

Eine Sammlung von Portraits mit den Namen bekannter Persönlichkeiten.
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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