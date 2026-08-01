Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült

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Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült

An den Küsten von Oregon in den USA wurde eine seltene Meereskreatur entdeckt, die normalerweise nur in den Tiefen des Ozeans lebt und als „Kannibari-Fisch“ bekannt ist. Expertenwurden am meisten von der Beute überrascht, die in seinem Magen gefunden wurde.

Berichten zufolge wurde der fast 1,5 Meter lange Longnose lancetfish (Langnasen-Lanzettfisch) am 22. April an die Küste von Oregon gespült. Diese Art ist in dieser Region äußerst selten und wird in einem solchen Zustand selten gefunden.

Nachdem sie von der gestrandeten Kreatur erfahren hatten, begaben sich die Experten des Seaside Aquarium sofort zum Unfallort, um sie zu untersuchen. Bei der Untersuchung wurden ganze Tintenfische sowie andere unverteuerte Fische im Magen des Fisches entdeckt.

Experten betonen, dass diese Art dafür bekannt ist, sogar ihre Artgenossen zu fressen, weshalb sie den Namen „Kannibari-Fisch“ erhielt. Sie wird auch als „Twilight Zone fish“ bezeichnet, da sie in der „Dämmerungszone“ des Ozeans lebt, in die kaum Sonnenlicht gelangt.

Stücke von Fischorganen und Meeresfrüchten liegen auf schwarz-weißen Oberflächen.

Dieser Raubfisch, der äußerlich einem Barrakuda ähnelt, zeichnet sich durch scharfe, zapfenförmige Zähne aus. Aquarium-Expertin Tiffany Boothe erklärte, dass solche Fische an der Küste von Oregon nur wenige Male im Jahr vorkommen, es jedoch äußerst schwierig ist, sie im Ganzen zu finden.

Der Grund dafür ist, dass der Körper des Lanzettfischs aus weichem, gallertartigen Fleisch besteht und Seevögel ihn schnell auffressen. Daher galt das Finden eines frischen und unbeschädigten Exemplars als großes Glück für die Wissenschaftler.

Experten betonen, dass diese seltene Kreatur Einblicke in das Leben in den Tiefen des Ozeans ermöglicht. Ihr Anschwemmen an die Küste bleibt eines der Phänomene, die von Wissenschaftlern noch nicht vollständig erklärt wurden.

OregonUSASeaside AquariumTiffany Boothe
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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