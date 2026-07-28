Seltene Riesenhai-Schule vor der irischen Küste gesichtet

Jedes Jahr werden die Gewässer vor der irischen Küste zu einem wichtigen Lebensraum für einen der größten Fische der Welt — Riesenhaie (Basking Sharks) Diese riesigen, aber für den Menschen völlig harmlosen Meeresbewohner begeistern Touristen und Naturliebhaber, indem sie sehr nah an die Küste schwimmen. Aus diesem Grund gilt Irland als eines der beliebtesten Ziele, um Riesenhaie in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.

Jedes Jahr von April bis Anfang Juli sowie im August und September kommen hunderte Riesenhaie vor die West- und Südwestsüdküste Irlands, um sich von Plankton und Ruderfußkrebsen zu ernähren. Donegal Bayvon County CorkDas Gebiet bis nach gilt als einer der weltweit günstigsten Orte, um sie zu beobachten.

Experten der Irish Basking Shark Group (ISBG) zufolge leben diese Haie in Gebieten von Schottland bis Neuseeland. Allerdings kommen sie gerade in Irland besonders nah an die Küste. Mit einer Länge von bis zu 10 Metern sind Riesenhaie die zweitgrößte Fischart der Welt, ernähren sich ausschließlich von Plankton und stellen keine Gefahr für den Menschen dar.

Diese Art stand in den 1950er- und 1960er-Jahren infolge intensiver Bejagung kurz vor dem Aussterben. Nach dem letzten getöteten Riesenhai in Irland im Jahr 1984 hat sich ihr Bestand jedoch schrittweise erholt. International wird die Art dennoch weiterhin als gefährdet eingestuft.

Seit 2022 stehen Riesenhaie unter dem besonderen Schutz der irischen Gesetzgebung. Es wurden spezielle Regeln für Touristenboote eingeführt, die vorschreiben, einen sicheren Abstand zu den Haien einzuhalten und sie weder bei der Fütterung noch bei der Fortpflanzung zu stören.

Expertenzufolge ist die hautnahe Beobachtung von Riesenhaien im offenen Meer nicht nur ein seltenes Naturwunder, sondern auch ein unvergessliches Erlebnis, das jedem Irland-Besucher lange in Erinnerung bleiben wird.