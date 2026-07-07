Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt

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Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt

Der Verein Dynamo Samarkand hat seine Bereitschaft erklärt, Transferangebote für den Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Jahongir Orozov, zu prüfen. Dies teilte die Vereinsführung offiziell gegenüber Eurasia Football mit.

Im Visier eines deutschen Spitzenklubs und eine Ausstiegsklausel von 1 Million Dollar

In den letzten Tagen häuften sich die Berichte über ernsthaftes Interesse europäischer Vereine an dem 22-jährigen Innenverteidiger.

  • Laut Informationen des renommierten deutschen Fachmagazins Kicker ist Orozov in den Fokus von Borussia Mönchengladbach gerückt. Das deutsche Team sieht ihn als einen der Hauptkandidaten zur Verstärkung der Defensive.

  • Die Führung der Samarkander gab die im Vertrag des Spielers festgelegte Ausstiegsklausel bekannt: Diese Summe beträgt 1 Million US-Dollar . Sollte ein Verein bereit sein, diesen Betrag zu zahlen, ist die Führung von Dynamo zu Verhandlungen bereit.

Statement des Beraters: Angebot aus Russland abgelehnt

Auch der Berater des Spielers, Shahriyor Eshboyev, bestätigte, dass die Transfergerüchte um Orozov nicht aus der Luft gegriffen sind. Ihm zufolge gibt es Interesse an dem Verteidiger aus folgenden Ländern:

  • Italien und Deutschland;

  • Türkei und Niederlande;

  • Russland.

Der Berater erwähnte zudem, dass man bereits ein offizielles Angebot des russischen Vereins Rubin abgelehnt habe. Die Vereinsführung erklärte, dass die meisten Medienberichte zwar Gerüchte seien, man aber bei offiziellen und ernsthaften Angeboten gesprächsbereit sei.

Cannavaros Vertrauen und das Debüt bei der WM 2026

Jahongir Orozov stammt aus der Akademie von Bunyodkor und begann dort seine Profikarriere. 2023 wechselte er zum türkischen Klub Eyüpspor, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen und kam nur zu einem Einsatz im türkischen Pokal.

Nach seiner Rückkehr nach Usbekistan und dem Wechsel zu Dynamo wurde er in kurzer Zeit zum unverzichtbaren Leistungsträger und erhielt eine Berufung in die Nationalmannschaft.

Karriere in der Nationalmannschaft: Der Verteidiger wurde in den Kader der usbekischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026 berufen und kam bei dem Turnier in zwei Spielen zum Einsatz. Sein Sprung in die Stammelf war durch eine schwere Verletzung des Verteidigers Husniddin Alikulov bedingt. Als feststand, dass Alikulov nicht an der WM teilnehmen konnte, nominierte Cheftrainer Fabio Cannavaro Orozov als Ersatz.

Bislang hat Jahongir Orozov 6 Länderspiele absolviert und 1 Tor erzielt .

Jahongir OrozovBundesligaBorussia MönchengladbachUsbekistanFußballtransfers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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