Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals

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Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals

Ein seltenes Ereignis vor der australischen Küste hat Meeresbiologen und Naturliebhaber staunend zurückgelassen. Erstmals wurde die Geburt eines Wals im Ozean mithilfe einer Drohne vollständig aus der Luft gefilmt. Experten werten diese Aufnahmen als einen bedeutenden Durchbruch in der Erforschung von Meeressäugern.

Berichten zufolge bemerkte der Drohnenoperator Alexander Forrest, der mit der Organisation für Rettung und Erforschung von Walen in Australien (ORRCA) zusammenarbeitet, während eines routinemäßigen Beobachtungsfluges eine migrierende Walmutter, die sich langsamer als andere fortbewegte.

Zunächst dachte er, das Tier ruhe sich einfach aus. Doch kurz darauf tauchte die Walmutter an der Wasseroberfläche auf, und der Geburtsakt begann unmittelbar. Wenige Augenblicke später tauchte das neugeborene Kalb für seinen ersten Atemzug an der Wasseroberfläche auf.

„Mir wurde sofort klar, dass ich Zeuge eines außergewöhnlich seltenen Ereignisses wurde. Von diesem Moment an war ich nicht mehr nur Kameramann, sondern ein Zuschauer, der ein Wunder der Natur beobachtete“, sagte Alexander Forrest.

Ein weißes Walkalb schwimmt neben einem Blutfleck im blauen Ozeanwasser.

Nach der Geburt blieb die Walmutter einige Sekunden regungslos, kehrte dann instinktiv zu ihrem Kalb zurück, um es zu beschützen und zu pflegen. Experten bezeichnen das erste Aufeinandertreffen von Mutter und Kalb als eine sehr berührende Szene.

ORRCA-Forschungsleiterin Annie Postle betonte, dass weltweit bisher nur drei Fälle von Walgeburten offiziell dokumentiert wurden. Dieses Ereignis hat jedoch eine besondere Bedeutung, da es zum ersten Mal vollständig per Drohne aus der Luft festgehalten wurde.

Forscher beobachteten die Walmutter und ihr Kalb noch mehrere Stunden nach der Geburt und zeichneten deren Bewegungen, den Pflegeprozess sowie die Interaktionen mit anderen Walen auf.

Ein kleiner weißer Fisch schwimmt im dunkelblauen Wasser.

Diese seltenen Aufnahmen Australiens wurden während der jährlichen Walwanderung entlang der Ostküste aufgenommen. In dieser Zeit schwimmen etwa 50.000 Wale von der Antarktis nach Norden in warme subtropische Gewässer, um sich zu paaren und Junge zu gebären.

Wissenschaftler glauben, dass diese Videoaufnahmen eine wertvolle wissenschaftliche Ressource zur vertieften Erforschung der Fortpflanzung, der Mutter-Kind-Beziehung und des Verhaltens von Walen sein können.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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