Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“

Die Ära von Pep Guardiola ist zu Ende und neue Regeln gelten nun im Etihad. Manchester City’s Management organisiert an diesem Dienstag ein einzigartiges Schaufenster-Spiel (Showcase Match), das ausschließlich Transfer- und Leihgeschäften gewidmet ist. Rund 25 Spieler des Vereins sollen dort ihr Können vor Scouts aus der englischen Championship und europäischen Klubs unter Beweis stellen.

Zamin.uz hat die erwarteten revolutionären Veränderungen und die neuesten Transfernachrichten aus dem Lager der „Cityzens“ zusammengefasst.

Revolutionäres Schaufenster-Spiel: Wer ist dabei?

Laut dem bekannten Insider Alan Nixon werden solche Show-Matches im europäischen Fußball immer beliebter. „Manchester City“ möchte mit dieser Initiative die Transferprozesse beschleunigen, indem sie Akademie-Absolventen, Rückkehrer von Leihgeschäften und Spieler, die es nicht in den Kader schaffen, präsentieren.

Die wichtigsten Talente, die am Dienstag auflaufen sollen:

Divine Mukasa – verbrachte die zweite Hälfte der letzten Saison auf Leihbasis bei Leicester und kam bereits zu 6 Einsätzen für die erste Mannschaft von City.

Jaden und Reigan Heskey – die talentierten Söhne des ehemaligen englischen Stars Emile Heskey.

Max Alleyne – wurde letzte Saison aufgrund einer Defensivkrise vorzeitig von seiner Leihe bei Watford zurückgeholt.

Weitere Teilnehmer des Projekts: Spike Brits, Charlie Gray und Issa Kaboré.

Die Ära Maresca: Rekordkäufe und große Abgänge

Nachdem Pep Guardiola nach 10 erfolgreichen Jahren das Etihad verlassen hat, hat Enzo Maresca das Ruder übernommen. Während Pep lieber mit einem kompakten Kader arbeitete, bevorzugt Maresca einen breiten und tiefen Kader. Der Verein hat bereits im Sommertransferfenster einige drastische Schritte unternommen:

Transferrichtung Spieler und finanzielle Details Neuzugänge (Käufe) • Elliot Anderson (von Nottingham Forest) – 116 Millionen Pfund (der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte). • Jeremy Monga (von Leicester City) – 10 Millionen Pfund plus Boni. Abgänge • John Stones und Bernardo Silva – verließen den Verein nach Vertragsende. • Nathan Aké – verließ England, um seine Karriere in der Türkei fortzusetzen.

Was passiert mit Grealish und Phillips?

Jack Grealish und Kalvin Phillips sind nach ihren Leihgeschäften bei Everton und Sheffield United nach Manchester zurückgekehrt und haben bereits mit dem Training begonnen. Ob sie jedoch am Schaufenster-Spiel am Dienstag teilnehmen, ist noch unklar, und ihre Zukunft bleibt ungewiss.

Der neue Trainer Maresca könnte sie behalten, um den Wettbewerb zu erhöhen, oder sie vor Schließung des Transferfensters ziehen lassen. Alles hängt von der Leistung der beiden Stars im Training ab.

Vorbereitungstour in Asien: Ab nach Hongkong und Seoul!

„Manchester City“ wird nach dem Schaufenster-Spiel nach Asien reisen, um den Hauptteil der Saisonvorbereitung zu absolvieren. Die Fans dürfen sich auf ernsthafte und spannende Duelle freuen:

Revanche-Kampf: Die Tour beginnt in Hongkong mit einem Spiel gegen Inter. Diese Partie wird eine Art Wiederholung des UEFA Champions League-Finales 2023, das der Verein für sich entscheiden konnte.

Anschließend reist das Team in die südkoreanische Hauptstadt Seoul, um Freundschaftsspiele gegen K-League-Stars und Atlético Madrid zu bestreiten.