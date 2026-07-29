Dreht sich die Erde schneller? Einer der kürzesten Tage der Geschichte gemessen

Wissenschaftler berichten, dass die Erde im Juli 2026 einen der kürzesten Tage der letzten Jahre erlebte. Dieses Phänomen wird damit erklärt, dass die Rotationsgeschwindigkeit unseres Planeten um seine eigene Achse etwas höher als gewöhnlich war.

Laut Berechnungen von Experten vollendete die Erde an diesem Tag eine volle Umdrehung etwa 0,65 Millisekunden schneller als die üblichen 24 Stunden. Dieser Unterschied ist für Menschen nicht wahrnehmbar, da er nur einen Bruchteil einer Sekunde ausmacht. Solche Änderungen sind jedoch für hochpräzise Zeitsysteme von Bedeutung.

Wissenschaftler betonen, dass die Rotationsgeschwindigkeit der Erde nicht konstant ist. Sie schwankt leicht aufgrund atmosphärischer Prozesse, Meeresströmungen, der Anziehungskraft des Mondes und natürlicher Vorgänge im Erdinneren. Daher kann sich die Tageslänge manchmal um einige Millisekunden verkürzen oder verlängern.

Experten stellen fest, dass seit 2020 mehrere solcher Beschleunigungen der Erdrotation beobachtet wurden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Erde dauerhaft schneller rotiert. Im Gegenteil: Langfristig gesehen verlangsamt sich die Rotation des Planeten allmählich. Die aktuellen Beschleunigungen werden als kurzfristige natürliche Schwankungen eingestuft.

Solche geringfügigen Unterschiede haben kaum Auswirkungen auf das tägliche Leben. In Systemen, die hohe Präzision erfordern – wie GPS-Navigation, Satelliten, Telekommunikationsnetze und Atomuhren – sind jedoch selbst Millisekunden von großer Bedeutung. Deshalb überwachen internationale Zeitdienste die Erdrotation regelmäßig und ergreifen bei Bedarf Maßnahmen zur Koordinierung der Zeitmessung.