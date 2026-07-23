Riesiger 1,8-Meter-Waran stürmt in Thailand einen Laden und versetzt Kunden in Angst!

Ein riesiger Waran mit einer Länge von fast 1,8 Metern ist in ein Lebensmittelgeschäft in der thailändischen Provinz Nakhon Pathom eingedrungen. Das Auftauchen des Reptils im Verkaufsraum löste unter Kunden und Mitarbeitern Panik aus.

In einem von Zeugen aufgenommenen Video ist zu sehen, wie der Waran auf die Regale des Ladens klettert, um nach Nahrung zu suchen. Dabei warf er einige Produkte zu Boden. Die Menschen beobachteten die Situation aus sicherer Entfernung, ohne sich dem Tier zu nähern.

Nach der Benachrichtigung trafen Experten für Wildtiere am Einsatzort ein. Sie fingen den Waran ein, ohne jemanden zu verletzen, und brachten ihn aus dem Geschäft.

Ersten Vermutungen zufolge führten trockenes Wetter und Nahrungsmangel dazu, dass das Tier in das Wohngebiet eindrang. Während des Vorfalls wurde niemand verletzt.