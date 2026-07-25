10-jähriger Ralf, der auf den Händen zur Schule geht, berührt viele im Netz

·69·Welt
10-jähriger Ralf, der auf den Händen zur Schule geht, berührt viele im Netz

Ralf, der in der Provinz Davao Oriental lebt, ist erst 10 Jahre alt. Er wurde mit einer angeborenen Erkrankung geboren, die seine Gehfähigkeit einschränkt, und hat sich schon in jungen Jahren daran angepasst, sich auf seinen Händen fortzubewegen.

Jeden Tag zur Schule zu kommen, ist für ihn eine besondere Herausforderung. Unterwegs nutzt Ralf ausschließlich seine Armkraft. Die Spottlust mancher Leute und verschiedene Schwierigkeiten haben sein Interesse am Lernen nicht gedämpft. Er bemüht sich, nach Möglichkeit keinen einzigen Tag zu verpassen.

Ralf träumt davon, in Zukunft Anwalt zu werden. Deshalb betrachtet er jede Unterrichtsstunde als einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu seinem Ziel. Die Mutter des Jungen ist ebenfalls jeden Tag an seiner Seite und hilft ihm beim Schulweg und bei den täglichen Aufgaben.

Nachdem Ralfs Geschichte der Öffentlichkeit bekannt wurde, gewährte ihm die lokale Regierung ein Stipendium. Diese Unterstützung wird ihm helfen, seine Ausbildung fortzusetzen und seinem Traum, Anwalt zu werden, näher zu kommen.

RalfDavao Oriental
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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